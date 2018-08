José Carlos Quatrini e Marceli de Fátima B. Quatrini

publicado em 12/08/2018

Com este tema central a Igreja do Brasil propõe este ano dentro da Semana Nacional da Família (de 12 à 18/08) reflexões para ajudar a convivência familiar no sentido de que a família deve ser a boa notícia e alegria para a humanidade. O Evangelho de Jesus é a boa nova, isto é, boa notícia, portanto a família como criação de Deus (Gn.2,24) que é elevada a Sacramento por Jesus (Mt.19,6) deve ser então esta boa notícia para a humanidade.

O “Evangelho da Família” ressalta o lado positivo da família, a família como boa notícia, como um bem, um dom de Deus. “Alegria para o mundo” acentua o fato de que ser família não é um aspecto da doutrina, um valor apenas para os cristãos ou para as pessoas religiosas. É uma riqueza para o mundo, para a humanidade toda.

Este tema escolhido pelo Papa Francisco também será aprofundado no encontro mundial das famílias em Dublin, Irlanda, ainda este mês. O Papa apela as pessoas de bem, aos cristãos que sejam os portadores da boa notícia que é a família

Ser alegria para o mundo através da família não é um sonho, não é uma miragem, é uma tarefa, uma grande empreitada é, sobretudo um desafio. Temos que nos abastecer de esperança, de empenho, de comunhão e de ações coordenadas, para chegarmos lá, com frutos de alegria para o mundo. Para isso, temos a Boa Notícia de Jesus primeiramente que nos enche de esperança e certeza.

A família com a união do homem e da mulher conforme Deus nos fala no livro de Genesis se torna Sacramento, isto é Sagrado, depois com a graça dos filhos se amplia e torna-se a riqueza e alegria para o mundo. É a manifestação de Deus que cria o homem a sua imagem e semelhança refletida na família. Portanto, a família é sagrada, o lar é lugar do aprendizado do amor para depois se comunicado para a sociedade e sua transformação.





O matrimônio é o sacramento que celebra o amor que naturalmente brota entre um homem e uma mulher cristãos. É uma vocação e uma consagração mútua do corpo e do coração. É uma promessa de fidelidade e de busca de felicidade no amor. Deus os chama para serem uma comunidade familiar pelo serviço no amor. Como nas Bodas de Caná, Jesus está presente para dar a sua graça e não deixar que a festa se acabe. Ser família é uma sublime e grande vocação que deve ser testemunhada e assim será o Evangelho da Família, uma grande alegria para o mundo.