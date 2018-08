W. A. Cuin

publicado em 07/08/2018

“Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfazes as obrigações a que te enlaçastes!” ( Emmanuel, no livro “ Fonte Viva”, psicografia de Francisco C. Xavier, item 129).

Um dia estando na espiritualidade, cansados de lutas improdutivas e exauridos de ações infelizes, decidimos, com a ajuda de benfeitores espirituais pela nossa volta à terra, em nova e promissora encarnação. E aqui estamos diante das múltiplas e valiosas oportunidades de trabalho que nos remeterá a redenção de erros e equívocos impetrados outrora.

Estamos instalados no centro de apropriados mecanismos, patrocinados pela justa e sábia providência divina, que nos possibilitarão agir, de forma segura, para obter os resultados que esperamos.

Observado o nosso passado foi possível identificar os pontos de estrangulamento, onde residiam as áreas falíveis da nossa escalada evolutiva, e , a partir delas elaborou-se o programa de ações para essa nossa existência física. Portando, estamos enquadrados num contexto familiar e social dotado de todos os recursos necessários ao nosso roteiro de crescimento espiritual.

Naturalmente, as lutas do momento não tem sido fáceis para criatura alguma, pois que estamos numa jornada de trabalho, corrigenda e aprimoramento e isso custa sacrifícios, dedicação, perseverança e muita determinação, uma vez que não será com tranquilidade que “ mataremos o homem velho que mora em nós para fazer nascer o homem novo, repleto de virtudes e despido de defeitos”, conforme nos sugeriu Paulo de Tarso.

Então, diante dessa assertiva, não vale agora o desejo de deitarmos nas redes macias da acomodação e vivermos dias de ociosidade e contemplação. Isso já fizemos em outros tempos e os resultados dessa escolha nenhum benéfico nos apresentaram.

As dificuldades que ora experimentamos são os caminhos e as diretrizes para a superação de velhos e deletérios hábitos, característicos da nossa posição infeliz ainda, que precisam ser vencidos, claro, com muito empenho e coragem.

Em assim sendo, pela lógica e presteza das Leis Divinas, evitemos o desânimo e o abatimento, ante as refregas do mundo, pois tal postura apenas nos remeterá ao fracasso. Observemos as luzes do porvir e as possibilidades presentes, ao nosso redor e busquemos pela força que temos guardadas em nosso âmago, e, incontestavelmente, aos poucos lograremos o êxito desejado.

As dores, decepções, sofrimentos, angústias, obstáculos são decorrentes de um passado espiritual em desequilíbrio, mas surgem evidenciando a nossa condição atual e aqui estão para serem vencidos, superados. Obviamente, foi por isso que pedimos a atual encarnação, então nada de temor ou pessimismo, mas sim forças determinantes para a transposição de todos os empecilhos que nos afastam da paz e da felicidade que tanto queremos.

Certamente, são as provas pedidas, um dia na Pátria Espiritual e que agora estão em curso, aqui na terra, então confiança sempre pois que Deus a ninguém desampara e, indiscutivelmente, cada um de nós está sob a guarda das forças celestiais, cabendo, portanto, a compreensão, a fé e a certeza de que nenhum recurso nos faltará, para que vençamos a nossa corrida rumo a perfeição a que estamos destinados.