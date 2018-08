Jocafe

publicado em 08/08/2018

Ao completar 81 anos de história neste 8 de agosto, Votuporanga se apresenta como um dos mais promissores centros comerciais da região Noroeste Paulista. Hoje, com conforto de grande centro, com um comércio atraente com centenas de lojas de magazines e um parque industrial consolidado que gera milhares de empregos, Votuporanga trabalha outras alternativas para fomentar ainda mais o seu crescimento populacional. O censo do IBGE já coloca a cidade com o maior índice habitacional da região, tornando-se o centro mais expressivo depois de Rio Preto.

No campo educacional, Votuporanga é uma referência no ensino superior. Hoje são três instituições que acolhem universitários oriundos dos mais distantes pontos do país. O mais expressivo deles, por ser o mais antigo e contar com maior número de alunos (cerca de 8.000 matriculados), está na Unifev, mantida pela Fundação Educacional de Votuporanga. Uma das maiores conquistas da história da instituição foi a criação do curso de Medicina, um dos mais concorridos nos exames vestibulares. Mas existem outras excelentes opções. O Instituto Federal tem também os concorridos exames de ingresso para o curso de engenharia. A instituição, por ser de ensino gratuito, também recebe universitários de várias regiões e se destaca pela qualidade de ensino oferecida em Votuporanga. Outra instituição de ensino superior é a Faculdade Futura, que oferece cursos de graduação e com preços competitivos no mercado. Assim, hoje ficou longe do tempo que os seus filhos se deslocavam para os grandes centros para estudar.

Outro ponto de honra para a cidade aniversariante é a qualidade da sua saúde. O sistema de saúde pública em Votuporanga é modelo para o Estado. O AME, administrado pela Santa Casa, com as suas unidades operacionais com suporte da UPA e SAMU, mais os conhecidos postinhos, administrados pela Secretaria da Saúde, compõem um complexo de amplo atendimento. A Santa Casa é o “cartão de visita” para autoridades que passam pela cidade. São profissionais da saúde qualificados e operando aparelhos hospitalares de tecnologia moderna. Votuporanga é um hospital estruturante por reconhecimento das autoridades da saúde. Destaca-se ainda, para os usuários, a boa estrutura do Hospital Unimed, outrora Casa de Saúde, que desfruta de uma clientela tradicional.

Por outro lado, consolidado com os serviços essenciais de saúde e educação, Votuporanga tem outras aspirações. No momento, as nossas autoridades tentam implantar uma linha aérea que possa programar voos diários para São Paulo. Recentemente houve contato com a Passaredo que elabora estudos de viabilidade econômica. Enquanto o avião não decola, uma outra frente busca a conclusão das obras do shopping. O prédio, hoje inacabado, já abriga a empresa Vikstar, que gera mais de 1.600 empregos diretos. O shopping será mais um polo comercial para gerar empregos nesta cidade.

Assim, Votuporanga caminha para o futuro, apostando sempre na força de trabalho da sua gente, na construção de uma cidade sonhada pelos nossos antepassados e aspirada pelos nossos jovens. E abençoada por Deus.