Celso Garrefa

publicado em 10/08/2018

Segundo o Dicionário Aurélio, crise é um estado de dúvidas e incertezas, é uma fase difícil, grave na evolução das coisas, dos fatos, das ideias. É um momento perigoso ou decisivo.

Ninguém gosta de enfrentar crises e, como elas causam desconforto, lutamos para nos livrarmos delas, no entanto, a fuga de um problema não é uma atitude que o soluciona. O Programa Amor-Exigente, ao abordar sobre esse princípio, procura enxergá-lo não apenas como algo negativo, mas também como a grande oportunidade da mudança positiva. Administrar crises mexe conosco, tira-nos da nossa zona de conforto. É uma decisão que exige coragem e atitude, mas ganhamos em conhecimentos e experiências, ingredientes indispensáveis para a solução de um grande desafio. Lutarmos sozinhos diante de uma grande crise é tarefa difícil, mas não precisamos estar sós. Podemos buscar auxílio, apoio e orientação e encontraremos pessoas que viveram crises semelhantes às nossas e superaram, servindo-nos de estímulo e encorajamento. A dor, quando dividida, significa dor diminuída.

Para enfrentarmos as crises, o Amor-Exigente sugere definirmos qual é o nosso alvo e focarmos nele, sem nos prendermos em causas fora do problema para justificá-lo. Em seguida, que fixemos as prioridades, pois não é possível fazer tudo de uma só vez e ao mesmo tempo; depois, que formulemos um plano de ação, estabelecendo o que pretendemos fazer, traçando objetivos e estabelecendo metas e, finalmente, precisamos executá-lo, pois sem ação não há mudanças.

Como citou, certa vez, Charles Haddon Spurgeon: “Muitas pessoas devem a grandeza de suas vidas aos problemas e obstáculos que tiveram de vencer”. Portanto, vamos à luta, com coragem e sem lamentações, transformar as crises em oportunidades.





Reuniões em Votuporanga – SP

Quintas-feiras, às 20 horas

Rua São Paulo, 3577 (entrada pela rua Alagoas)

= Salão Paroquial da Catedral =