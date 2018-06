Leonardo Azambuja é médico especialista em cirurgia geral, nutrologia, ciência da fisiologia humana e longevidade saudável

publicado em 06/06/2018

Para as mulheres, a palavra hormônio remete a sentimentos variados. As jovens estão em busca da pílula perfeita, e as mais vividas estão preocupadas com a menopausa. Apresento hoje uma breve reflexão sobre a revolução do equilíbrio hormonal feminino.

A importância dos hormônios

Atualmente as mulheres estão muito preocupadas com seu metabolismo hormonal individual. Existem inúmeras dúvidas e comparações no momento em que algumas conseguem melhores desempenhos para esculpir os corpos na academia.

Os hormônios são o alicerce para uma gama imensa de funções endógenas. Saber otimizá-los faz uma diferença enorme na vida de qualquer indivíduo.

Depois de muitos médicos receitarem anticoncepcionais indiscriminadamente, muita coisa mudou. Os processos hormonais no corpo das mulheres que ingerem as pílulas não estão mais acontecendo de forma natural. Os anticoncepcionais impedem a ovulação, portanto diminui a produção da progesterona e testosterona e é aí que começa o problema.

A progesterona bioidêntica tem as seguintes propriedades biológicas:

Protege contra o câncer de mama e útero

Protege contra a mama fibrocística

Ajuda a restaurar a libido normal

Auxilia o organismo a normalizar as taxas de açúcar

Auxilia no tratamento da osteoporose

Age como um antidepressivo natural, atuando contra a ansiedade e irritabilidade

Facilita a ação dos hormônios tireoidianos

Auxilia na perda de peso

Melhora os sintomas pré-menstruais

É importante saber que mulheres na menopausa e mulheres que usam anticoncepcional, não tem a produção de progesterona normal, e isso acaba privando elas de todos esses benefícios.

O que fazer então?

Toda mulher deveria ser avaliada individualmente para atingir seu equilíbrio hormonal. Quanto ao fato de que muitas mulheres apresentam maior facilidade para esculpir seus corpos através de exercícios, existe explicação. Esta facilidade vem dos ótimos níveis de hormônios, da tireoide e testosterona.

Quem tem bons níveis destes dois hormônios terá maior facilidade em alcançar saúde, emagrecer, queimar gordura e tonificar os músculos.

Muita gente pensa que a testosterona só é importante para os homens, o que é um engano, é importante pra mulheres também!

Sobre a menopausa

A cada 4 mulheres, 3 experimentam sintomas desagradáveis no climatério.

As ondas de calor, rubor, sudorese, palpitações e ansiedade duram entre um e cinco minutos e podem repetir-se várias vezes ao dia. A queda dos níveis dos hormônios sexuais traz alterações como:

Incontinência urinária e ardência à micção

Facilidade para adquirir infecções urinárias e corrimentos

Músculos da região enfraquecem

Pelos pubianos ficam mais ralos

Grandes lábios mais finos, mucosa vaginal perde elasticidade e pode até sangrar e doer na penetração

Diminui a resposta ao estímulo clitoriano, falta de lubrificação, redução da libido

Pele e unhas mais fracas e secas

O colágeno começa a ser perdido numa velocidade de 2% ao ano durante os primeiros dez anos de menopausa

As células das glândulas mamárias se hipotrofiam com a falta de Estrogênio e Progesterona. Os espaços são preenchidos por tecido gorduroso. A cada ano que passa, 1 a 4% da massa óssea se reduz.

Existe uma tendência a quadros depressivos, dificuldade de memória, flutuações de humor, melancolia, crises de choro e muitas outras coisas assustadoras que acontecem apenas pela diminuição de alguns hormônios







A reposição com hormônios bioidênticos

Veja bem, se os hormônios do próprio corpo fossem prejudiciais, as meninas de 20 anos no seu ápice hormonal teriam todos aqueles problemas de saúde citados anteriormente. Mas, preste atenção, estes problemas acontecem justamente na fase onde a mulher se encontra carente de hormônios.

Existe uma diferença estrutural bem pontual entre a fórmula da Progesterona natural e das que são vendidas como progesterona.

É possível equilibrar e otimizar metabolicamente os níveis hormonais ideais para cada pessoa.

O que não é aceitável é dar anticoncepcionais orais para meninas de 14 anos com absoluta naturalidade. Estes não passam de hormônios sintéticos que vão alterar toda a cascata hormonal sexual desta adolescentes.

Mas, se esse absurdo já está sendo feito e aceito como normal, porque não reequilibrar a situação com hormônios feitos exatamente com a mesma estrutura bioquímica molecular dos hormônios do corpo? Fica uma questão para sua reflexão.