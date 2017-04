**Por Rogério de Assis

publicado em 11/04/2017

** O Linense, ganancioso pelo dinheiro dos confrontos contra o São Paulo, conseguiu encher a mala, de gols, levando 7 nos dois jogos no Morumbi. O clube não arrecadou o milhão sonhado, sofrendo agora a rejeição de muita gente em Lins pela iniciativa. É claro que a diretoria do clube, responsável pela manutenção de suas atividades, tem que desdobrar para mantê-lo em atividade, mas a justificativa apresentada não cola. A identidade de um time de futebol com sua cidade, suas origens e o carisma que ele ganha com o passar dos anos, não tem preço e muito menos está à venda.

** Votuporanga, após o resgate do futebol profissional feito pelo ex-prefeito Juninho Marão, é um exemplo de como se deve manter uma relação afetuosa entre seu povo e seu time. A extinta Associação Atlética Votuporanguense enchia o velho e saudoso "Plínio Marin", acanhado, gramado surrado, mas muito respeitado pelos adversários. A torcida pressionava colada no alambrado, os gritos ouvidos, ecoavam fortes em quem estava dentro das quatro linhas. Da SEV pouco pode se falar, sua relação com a torcida não foi das melhores, mas os esforços de Gilberto Pitarelli são reconhecidos. Veio então uma pausa que agonizou a cidade com o fim do futebol. Surgiu o CAV, literalmente, de estrangeiros, adotado com carinho e que desde quando passou a ser administrado por empresários locais, mantém uma relação afetiva com os novos e velhos torcedores.

** A Alvinegra ainda precisa de pontos para fugir do rebaixamento e deve mesmo comemorar o ponto ganho em Piracicaba num jogo que poderia ter vencido pois teve as melhores chances. Novamente nesta quarta-feira, o papel de seu fanático, mas incentivador torcedor é importante. Apesar do horário exigir um grande esforço já que é dia de trabalho normal, com certeza teremos as arquibancadas da Arena "Plínio Marin" com muita gente. Vencer é primordial para já se respirar aliviado e fazer os planos para o futuro.

** Um tradicional clube do Interior está agonizando após campanhas que o levaram a ser destaque internacional. O Paulista de Jundiaí, vice estadual num campeonato sem os grandes em 2004, campeão da Copa do Brasil de 2005 passando por Internacional, Cruzeiro e Fluminense, e que venceu o River Plate no Jayme Cintra pela Libertadores em 2006, caiu para a quarta divisão. Seu estádio é a única garantia para o pagamento de dívidas deixadas por administrações desastrosas e desonestas, que o levaram a falência dentro e fora de campo.

** Ao final da fanfarronice armada pelo falido Mogi Mirim, a diretoria do CAV tem a obrigação de judicialmente interpelar o clube, que de tantos processos, não vai com certeza, se importar com mais um. Não se pode levianamente agir do modo como agiram, desesperados e despreparados, os que comandam este tradicional clube do Estado.