publicado em 02/02/2017

Investidor, você é capaz de identificar qual processo utiliza para tomar decisões? São elas que definem seu comportamento, que, por sua vez, é guiado por um simples princípio: a busca pelo prazer e a fuga da dor. Portanto, toda ação que empreende tem como objetivo maximizar sua experiência de prazer e evitar dor física ou emocional, o que é bastante benéfico, porém traz grandes problemas quando não controlado.

A causa do desequilíbrio está bem enraizada na sociedade pós-moderna. A ausência de genuínas fontes de prazer de longo prazo o torna viciado em gratificações instantâneas, fazendo com que perca o sentido do por que das coisas. Conduzido pelo consumismo e bonificações, o ser humano abre mão de realizações duradouras ao focar suas ações no curto prazo, aceitando carreiras que não gosta, responsabilidades que não se importa e associando intensa dor à mudanças, entrando, assim, em piloto automático.

Essa falta de planejamento é facilmente identificada nos investimentos pessoais. A dor ligada ao autocontrole somada àquela por imaginar-se em dificuldades financeiras é insuportável para a maioria das pessoas. Como se não bastasse, a situação é agravada por nossa complexa relação com o tempo: a total falta de controle sobre esse fator torna qualquer exercício de planejamento uma tarefa árdua.

O resultado dessa equação é suficiente para torná-lo um eficiente procrastinador quando o assunto é investimento, restando apenas torcer para que consiga sobreviver pelos desafios da vida sem ter se importado muito como trata seu dinheiro. Pensamentos reconfortantes como “sei que posso cuidar melhor de meus investimentos, mas não preciso fazer isso agora” também são comuns para aqueles que estão sabotando o próprio futuro, relegando o planejamento financeiro para segundo plano.

O ato de “deixar isso para depois” te dá a falsa impressão de que está no controle, de que começará assim que quiser. Não se engane, você não conseguirá fazer isso sozinho. No caso de uma doença grave, você se automedicaria? Se tivesse uma grande competição pela frente, treinaria sozinho? Então por que preencher as lacunas da educação financeira sozinho? Por que não contar com ajuda profissional na hora de definir quais são os melhores investimentos para você? Estou aqui para vocês.

A chave é a confiança. E tal sentimento é conquistado e transmitido quando nos cercamos de não apenas aqueles que precisam o que oferecemos, mas principalmente aqueles que acreditam no que acreditamos. Eu acredito que pensar diferente aliado ao emprego de alta atividade tem o poder de criar nosso futuro e nos tirar do automático. E você, no que acredita?