*Nasser Gorayb colabora com este jornal

publicado em 04/02/2017

Comentei no artigo passado que é maçante ficar palpitando quando a situação geral esta complicada, e bota complicação nos assuntos desse mundão.

Sempre procurei privilegiar nos artigos os assuntos da cidade, afinal é aqui onde vivemos. Acontece que ultimamente as complicações, tanto nacionais como de alguns países do planeta estão se sobrepondo ao que podemos fazer por nosso quintal.

Felizmente vivemos em uma democracia, os poderes constituídos estão funcionando e.alguns camaradas que abusaram de determinadas prerrogativas e cargos estão pagando caro por suas travessuras e malandragens. É bom que os novos mandatários (legisladores e executivos) se cuidem para que no futuro não sejam, também, pagadores de erros e exageros. Só de uma boa parte tomar cuidado, ou mesmo tiverem medo, com certeza os benefícios à população serão mais eficazes.

Também, em outros artigos já escrevi por aqui que acredito numa organização regional para que benefícios importantes para a população sejam disponibilizados. Uma região como a nossa, com boas cidades, todas novas ainda, precisa se unir para conquistar, junto aos governos, muitos órgãos que atendam as necessidades da nossa população. E, considerando que os governos não terão folga financeira para montar ou equipar departamentos das mais variadas espécies por todas as cidades é preciso um acordo regional para ver em qual delas um determinado órgão vai se instalar, afinal nossas distancias não são tão grandes assim.

Raciocinando assim chegamos a conclusão que rivalidades entre cidades não são um bom negocio. É possível que o trabalho de convencimento junto as lideranças das cidades seja um pouco trabalhoso e demorado, porém, acredito que é preciso insistir no assunto. Os próprios países do planeta procuram se juntar em blocos e cada vez mais isto vai acontecer. Por que não incentivarmos nossa região para estudos nesse sentido? Quem sabe como será o tal mundo do futuro? Já foi provado que a união faz a força, então porque não nos unirmos?

Os acontecimentos que o Brasil está vivendo e, mesmo Inglaterra, EUA e o bloco Europeu, provocarão grandes transformações num futuro próximo. Aqui, esse mata borrão que estão passando nas empresas e políticos escusos fará com que novos nomes surjam tanto no cenário nacional como nos municípios. A moçada que está assistindo essa interminável e macabra novela deverá vir, em algum momento, para a cena politica com novas posturas e, sem duvida, em alguns anos, possivelmente, muitas oportunidades estarão disponíveis para os bons empreendedores e nossa região pela sua situação geográfica e bom relevo poderá ser muito beneficiada. Por tudo isso a região precisa ser pensada desde já e as cidades que estiverem melhores preparadas e equipadas sairão na frente, os locais de empregos surgirão e a população regional será beneficiada.

Não sei se estou sendo entendido, acontece que acredito no planejamento e abomino o desperdício.

Os senhores Prefeitos precisam, sim, defender suas cidades, os legisladores, também, porém, se a região for bem sucedida todos os empreendimentos nas mais variadas cidades também o serão.

Sei lá, esse é um assunto para se pensar, e quem tiver poder e protagonismo politico pode tomar a iniciativa. O bem estar de uma população pode e deve ser pensado com bastante antecedência. Os que estiverem por aqui no futuro saberão avaliar o alicerce que foi construído, e esse depende de nós.