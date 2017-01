César Urbinié graduado em Administração de empresas pela USP, pós-graduado em Mercados Financeiros pela Saint Paul e Sócio-fundador da FlowInvestimentos

publicado em 18/01/2017

Investidor, aproveito os recentes eventos macroeconômicos para explicar algo que será constante em nossos debates: a Taxa SELIC. Tenho certeza que já ouviu falar sobre ela (ou pelo menos seu “irmão”, o CDI) na televisão, no rádio, no jornal ou em uma simples visita ao banco; assim como tenho certeza que você não sabe o quanto sua vida é influencia por ela.

A SELIC é a taxa básica de juros da economia brasileira, utilizada para operações de financiamento interbancário lastreadas em títulos públicos. “Ótimo. E o que eu tenho a ver com isso?” Observe que eu disse taxa básica de juros, ou seja, servirá como balizadora de qualquer outra taxa de juros.

Você precisa saber exatamente qual é a metodologia de cálculo e como funciona, matemática-financeiramente falando? É claro que não! Mas precisa saber que ela influencia o financiamento bancário que fez para comprar seu imóvel, a prestação do seu carro, os juros do seu cartão de crédito e até os empréstimos em nome da sua empresa para comprar matéria-prima, estocar seus produtos e pagar seus funcionários. Mas, principalmente, a SELIC influencia seus investimentos.

Como taxa de juros nada mais é do que o custo do dinheiro no tempo, uma taxa mais alta quer dizer que pegar dinheiro emprestado está mais caro, mas também que emprestar dinheiro dá mais retorno. Por outro lado, uma taxa mais baixa torna seu financiamento mais barato, porém seus investimentos em bancos, que já são ruins, ficarão ainda pior. Daí a importância de contar com alternativas de investimentos fora do tradicional mercado bancário e, acima de tudo, saber exatamente onde estão as escolhas certas para você. Vamos à prática.

Enquanto escrevo esse artigo, a SELIC saiu de 13,75% para 13% ao ano, em uma queda mais acentuada do que o esperado, trazendo o CDI para 12,88% aa. As taxas de juros no Brasil estão em forte queda e isso é ótimo para a economia, o que é ótimo para você. Mas meu amigo, se hoje seu investimento estiver rendendo menos de 12,88% ao ano ou 1,01% ao mês (a poupança, por exemplo), você está fazendo algo errado que precisa ser consertado urgentemente antes que piore, pois, acredite, se você não fizer nada, no final do ano vai ter até saudades de quando seu dinheiro rendia 1% ao mês.

Quero me aprofundar nessa análise, porém o espaço aqui é limitado, portanto me mande um e-mail para que possamos continuar o assunto. E lembre-se, quem chega primeiro à feira, compra as frutas mais frescas. Aproveitem para investir!