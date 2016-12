*AlessioCanonice é de Ibiriá e colabora com este jornal – alessio.canonice@bol.com.br

publicado em 21/12/2016

Estamos a menos de uma semana do Natal e menos de duas do Ano Novo e que são esperados com certa expectativa.

Aproxima-se 2.017, sem que 2.016 deixe saudade para muitos. Foi um ano difícil, complicado, como também aconteceu em 2.015, principalmente na área econômica.

Sobrevivemos com luta e perseverança, deixando de lado os obstáculos e procurando trilhar os caminhos, que nos levam a novos horizontes de uma vida mais aconchegante e de bons momentos, apoiados na determinação da fé e da esperança.

Assim, dessa forma, o cenário tem demonstrado melhoras, pois já existe reação na economia, motivada pelo quadro em que se encontrava e que tende a respirar novos ares de crescimento e desenvolvimento.

Se o ano que está se encerrando foi de obstáculos, aqueles que mostraram capacidade para sobrevivência às chuvas e trovoadas, merecem nossa confiança e aplauso, diante da bravura ao enfrentar os desafios que se apresentaram à sua frente.

No comércio e indústria, em meio à crise, foram necessárias adaptações, mudanças e cortes, aliás, muitos cortes, a ponto de se registrar fechamento de postos de trabalho. Trabalhadores e empresários se adaptando aos moldes de uma nova realidade, que se desenhou ao longo de 2.016.

Nesta linha de raciocínio a esperança toma conta de quem tem no Natal a data mais importante para o aquecimento da própria economia, uma motivação que avança e chega ao consumidor, que também se inspira às compras tradicionais das festas de fim de ano junto aos familiares.

Para ser esquecido nas dificuldades, 2016 deve ser lembrado pelas vitórias em meio à turbulência, mormente no quadro político, onde tivemos surpresas inesperadas e que envolvem personalidades importantes do quadro político brasileiro.

A troca de presentes tradicional faz parte dos bons momentos e derrama as sementes de alegria sobre todos nós em uma demonstração de que a esperança por melhores dias nunca faltará, consolidando-se com a afinidade de todos que se confraternizam nesta ocasião sublime de toda a humanidade.

Seja um presente, uma lembrança ou mesmo a ceia natalina, quando as famílias se reúnem, os amigos se encontram, erguendo as taças, tudo é motivo de confiança e felicidade reinante entre eles.

O respeito e a reciprocidade entre comércio e consumidor são importantes, e quando conhecemos e acreditamos em quem está por trás balcão a nos atender, sentimo-nos ainda melhor e confortáveis com o atendimento.