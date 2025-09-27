Sofia Santos Pereira, de 15 anos, cursa a 1ª série do Ensino Médio na Escola Estadual Park Residencial Colinas

publicado em 01/10/2025

Sofia Santos Pereira, de 15 anos, participará de um intercâmbio no Canadá (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA estudante votuporanguense Sofia Santos Pereira, de 15 anos, foi classificada e selecionada para participar do programa de intercâmbio “Prontos pro Mundo”, promovido pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. A adolescente, que cursa a 1ª série do Ensino Médio na Escola Estadual Park Residencial Colinas e reside no Residencial Morini II, embarcará no próximo ano para o Canadá, onde permanecerá por três meses para aprimorar a língua inglesa.“É um sentimento incrível, é uma mistura de ansiedade com felicidade, e acima de tudo, de gratidão à Deus. Pois, quando fui classificada para fazer a prova de proficiência em inglês, orei, pedindo para que fosse feita a vontade dele em minha vida, pois acredito que Ele sabe o que é bom para mim. Então, entreguei tudo em Suas mãos e fiz apenas a minha parte, reconhecendo as minhas limitações e o poder Dele sobre todas as coisas”, contou, em conversa com oO programa “Prontos pro Mundo” é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo voltada a alunos da rede pública, oferecendo a oportunidade de viver e estudar em países de língua inglesa. Ao todo, 500 estudantes serão contemplados nesta edição, distribuídos entre destinos na Europa, Oceania e América do Norte. Entre as opções estão Inglaterra e Irlanda, no continente europeu; Austrália e Nova Zelândia, na Oceania; e o Canadá, na América do Norte. Os participantes não escolhem o país de destino, mas Sofia contou com a sorte de ser encaminhada para um dos lugares que mais desejava, já que torcia para ir ao Canadá ou à Austrália.O intercâmbio é 100% gratuito. O programa cobre despesas como passagens aéreas, translados, hospedagem, alimentação e aulas de língua inglesa. Além disso, durante a estadia, os estudantes recebem uma bolsa-auxílio para custear gastos pessoais.Para conquistar a vaga, Sofia passou por etapas de seleção que incluíram a realização de provas de conhecimento. “As provas foram difíceis, porém não é nada impossível. A primeira foi o Saresp, que é feito no nono ano; ele te ajuda a ser classificado para fazer a prova de inglês. A segunda prova é mais complicada. Nela você precisa escutar, falar, escrever e ler, ela é um pouco mais complexa, mas se você estudar e se dedicar, você vai ter benefícios maravilhosos”, disse. Após a classificação, veio a confirmação da viagem para o Canadá, onde terá a experiência de estudar em um novo ambiente e conviver com outra cultura.