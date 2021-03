Anote Aí

publicado em 17/03/2021

Doria (PSDB) parabenizou o deputado Carlão Pignatari (PSDB), em sua página pessoal, pela eleição para presidência da Alesp (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Rio Preto decretou ontem as medidas restritivas do lockdown, que passa a valer a partir de hoje no município. Por lá, a Prefeitura suspendeu o transporte coletivo municipal e a venda de bebidas alcoólicas, além de limitar o funcionamento dos supermercados.O secretário de Saúde de Rio Preto, Aldenis Borim, disse que os recursos do município estão racionados e não é mais possível abrir leitos. Segundo ele, a partir de agora só o lockdown vai ser capaz de conter a escalada de casos e mortes na cidade.Em Votuporanga, a Prefeitura segue dizendo que ainda não há nada definido sobre a determinação de um lockdown igual ao de Rio Preto. Por ora, o que vale por aqui é “apenas” a Fase Emergencial do Plano SP, decretada pelo governo estadual.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.