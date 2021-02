Anote Aí

publicado em 16/02/2021

Se o vice-governador Rodrigo Garcia (DEM) mudar para o PSDB por intransigência dos caciques tucanos, o partido Democratas estará desmoralizado. (Foto: Da assessoria)

O vice-governador Rodrigo Garcia (DEM) está pavimentando o seu caminho para disputar o governo de SP nas eleições do ano que vem. Isso é fato e não há contestação. A dúvida está sobre o seu partido, o Democratas.Embora o deputado federal Geninho Zuliani (DEM), que é o seu principal aliado político na região, garanta que ele vai disputar a eleição pelo DEM, crescem as especulações dos que apostam que ele vai mudar para o PSDB.Muito embora se reconheça o grande momento de Rodrigo Garcia, os caciques tucanos não querem abrir mão de que o governador do Estado tenha que ser do partido, o PSDB. Daí a pressão sobre Rodrigo que é o presidente estadual do DEM.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.