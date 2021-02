Anote Aí

publicado em 10/02/2021

Chandely Protetor conseguiu emplacar o seu projeto sem foguete (Foto: A Cidade)

Repercutiu, ontem, nas rodas políticas o “sim” do vereador Daniel David (MDB) para o posto de líder do governo na Câmara. Daniel já havia ocupado a função de defender o prefeito na legislatura passada. Todavia, na época, o prefeito era o Dado e Daniel foi até onde deu, mas acabou “pulando fora” da canoa. Havia muita contestação para um líder só.Como se recorda, na administração passada, o prefeito teve outro líder: o Hery Kattwinkel. A princípio estava bastante motivado e chegou a viajar com o Dado para Brasília. Todavia, no laço de amizade unia os dois, a corda rompeu e no final da gestão Hery se revelou o mais ferrenho adversário do prefeito. São episódios da vida política.Ao aceitar o posto de líder do novo prefeito na Câmara, o vereador Daniel David demonstra que já superou qualquer frustração pela corrida para a eleição da presidência da Câmara. Serginho da Farmácia foi eleito numa clara demonstração de que entre ele e o Daniel houve interferência externa em favor do primeiro. Daniel não escondeu o baque, mas ficou na dele, sem choro e sem vela.