Anote Aí

publicado em 16/11/2020

A legislação eleitoral puniu o sargento Marcos Moreno (PSL) (Foto: TSE)

A segunda-feira é de ressaca eleitoral. Em todo ponto, nas rodas de amigos, o assunto em pauta é o resultado. A vitória de Jorge Seba, o desempenho dos candidatos Hery Kattwinkel e João Garcia e também a votação dos vereadores são debatidos nas rodas de amigos. A vitória de Seba é incontestável.Partidários de Jorge Seba não esperaram o resultado oficial para comemorar a vitória. Pela apuração paralela realizada pela Cidade FM, com o levantamento de números em diferentes sessões eleitorais, foi possível festejar, com segurança, de que a vitória estava garantida.O QG dos partidários de Jorge Seba se instalou no conhecido espaço de lazer conhecido como Pitarelli. Já durante o dia da eleição, o local foi ocupado pelo pessoal ligado à campanha de Jorge Seba, mas, foi no início da noite que a concentração ganhou ares de festa. Jorge adentrou ao local com o “viva” dos seus partidários.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.