Anote Aí

publicado em 11/11/2020

Robson de Oliveira, o chefe do Cartório Eleitoral, foi o entrevistado de ontem na Cidade FM. Ele esclareceu nos mínimos detalhes quais serão os procedimentos adotados para que o eleitor cumpra com o seu dever cívico de votar no próximo domingo. Algumas dúvidas também foram questionadas pelos ouvintes.A Justiça Eleitoral está tomando todas as providências para que não forme aglomeração de pessoas nos postos de votação. O chefe do cartório reiterou a necessidade de se levar documento de identificação pessoal e uma caneta para assinar o livro sem precisar compartilhar com outro.Robson lembrou que não existe nenhum impedimento legal para coibir a presença de criança acompanhante da vovó na hora de votar, mas recomendou para evitar nesse ano. Alguns avós costumam levar netinhos para acompanhá-los na urna. Esse ano não devem.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.