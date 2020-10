Anote Aí

27/10/2020

Como era de se esperar, o prefeito de Valentim Gentil, Adilson Segura (PSDB), foi “bombardeado” na sua entrevista de ontem, na Cidade FM, pelos seus adversários. Contudo, ele não perdeu a compostura. Com o seu jeito de ser, procurou esclarecer cada uma das perguntas com serenidade. As indagações foram bem “apimentadas”.Por tradição, Valentim Gentil sempre teve disputa acirrada. Atualmente são cinco candidatos que disputam a prefeitura em 15 de novembro. Na rodada de entrevistas com os candidatos, hoje é a vez de Tell da Ong (Avante). Ele fecha a rodada de entrevistas com os candidatos de Valentim Gentil.E já na próxima quarta-feira, a Cidade FM começa a ouvir os candidatos a prefeito de Álvares Florence. Lá são três candidatos a prefeito e a cidade costuma também protagonizar uma política acirrada. A emissora está entrevistando os candidatos a prefeito dos municípios da comarca, com objetivo de motivar o eleitor a comparecer às urnas e cumprir o seu dever cívico de votar.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.