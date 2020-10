Anote Aí

publicado em 20/10/2020

Há quem diga que o grande número de candidatos a vereador é que pode motivar o comparecimento às urnas. Numa campanha eleitoral minada pela pandemia, a preocupação é levar o eleitor ao compromisso de votar. Em eleiçõesA esperança é de que o trabalho dos candidatos a vereador surpreenda e consiga levar as sessões de votação o maior número possível de votantes. Sem desprezar o trabalho dos candidatos a prefeito, mas, considerando sempre que o número de postulantes ao Legislativo tem feito a diferença na motivação do eleitorado.Falando nisso, nas rodas políticas tem se questionado quantas vagas estão em disputa na Câmara Municipal. São 15 cadeiras para serem preenchidas, mas o que se ouve é de que pelo menos cinco delas (ou mais) já têm dono. São os vereadores ocupantes de mandato e com um histórico de reeleições bem-sucedidas. Eles voltam sempre.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.