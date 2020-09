Anote Aí

publicado em 26/09/2020

Osvaldo Carvalho que foi candidato a prefeito na última eleição pulou fora dessa para continuar como gerente da CDHU (Foto: A Cidade)

A semana vai começar com a abertura da campanha política. O registro oficial das candidaturas tem o prazo vencido no dia de hoje. Assim, não existem mais pré-candidaturas; agora o cenário está definido e três candidatos disputam a Prefeitura: João Garcia, Jorge Seba e Hery Kattwinkel.Na eleição municipal passada, em 2016, também foram três candidatos que se apresentaram para disputar a Prefeitura: João Dado, pelo Solidariedade, Osvaldo Carvalho (MDB) e Roberto Lamparina (PSOL). Nenhum deles se aventurou a retornar no pleito deste ano.Exceção de Lamparina, que não tinha grandes pretensões políticas, os outros dois candidatos eram esperados nas urnas para 2020. O Dado seria um candidato natural para a reeleição e Osvaldo Carvalho estava na mira do “grupão” depois que se aproximou do deputado Carlão Pignatari.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.