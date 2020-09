Anote Aí

publicado em 10/09/2020

Vereador Rodrigo Beleza está na dele. O compromisso é com a candidatura de Jorge Seba e isso independe de ser indicado para vice (Foto: Reprodução)

Ainda não foi desta vez que saiu “fumaça branca” da chaminé do Ville Hotel Gramadão. Os “cardeais” do grupão debateram por mais de três horas diante de alguns nomes apontados para compor a chapa como candidato a vice de Jorge Seba, mas não se chegou a um consenso. Dizem que tinha gente dando murro na mesa diante de nomes indicados.Nos bastidores dizem que o debate maior foi em torno do nome do empresário João Garcia que recentemente foi anunciado como pré-candidato a prefeito. Se houvesse consenso em torno do nome dele, eliminava-se um concorrente. Mas não houve acordo e o nome do João Garcia foi descartado no grupão e mantém-se como candidato a prefeito.A disputa pelo posto de vice tende a ser decidida hoje a qualquer custo, com previsão para as 10 horas da manhã. A Convenção do partido que oficializa do nome de Jorge Seba acontece neste sábado. O prazo final para as convenções partidárias é o dia 16 de setembro, quarta-feira. O nome do vice já não dá para esperar mais.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.