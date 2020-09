Anote Aí

publicado em 10/09/2020

Luiz Torrinha, da Santa Casa, já avisou: ele está impedido de ser candidato. Preferiu se manter na provedoria do hospital (Foto: A Cidade)

Com o advento do nome do empresário João Garcia, que entrou na corrida eleitoral como pré-candidato a prefeito, surgiu especulação em torno do vice. Entre outros veio à tona o nome do atual prefeito João Dado para compor a chapa. A princípio apenas especulação popular. Não houve nenhuma manifestação dele ou de qualquer pessoa ligada ao gabinete.Mas surgiu uma dúvida sobre uma eventual participação do prefeito como candidato a vice. Há quem questione a legalidade do tempo, ou seja, se ele teria que ter se afastado do cargo. A princípio a dedução é de que “se pode para mais não se discute para menos”, ou seja se pode ser candidato a prefeito (reeleição) nada impediria de ser candidato a vice. Mas a dúvida persiste.Já o Luiz Torrinha, provedor da Santa Casa, avisou que não reivindica nenhum posto eletivo neste ano porque não se afastou em tempo hábil da provedoria do hospital. Outro eventual candidato lembrado para o cargo de vice, o advogado Celso Penha Vasconcelos, garante que nada impede a sua candidatura em vista do posto que ocupa na Fundação Educacional.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.