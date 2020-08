Anote Aí

publicado em 26/08/2020

O parecer do Promotor de Justiça José Vieira da Costa Neto foi um dos assuntos mais comentados ontem na cidade (Foto: VotuporangaTudo)

Depois de longos dias de um silêncio “ensurdecedor”, eis que uma notícia deve, enfim, movimentar a política votuporanguense. E o barulho deve ser grande, diante das mudanças que pode provocar nos bastidores das eleições municipais.Fontes apontam que um quarto pré-candidato deve ser brevemente lançado e com potencial eleitoral para mudar o atual cenário do pleito, que até então conta com os nomes de Jorge Seba (PSDB), Hery Kattwinkel (PTB) e Dr. Benedito (PT).Esse nome surgiu depois de uma pesquisa encomendada pelo diretório estadual de um partido que está tentando se expandir na região. Os números finais teriam surpreendidos caciques da legenda que, ao analisa-los friamente, vislumbraram a chance de se consolidar por aqui.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.