Anote Aí

publicado em 22/08/2020

O deputado federal Geninho Zuliani foi classificado como segundo no estado na defesa de interesses municipalistas (Foto: Divulgação)

Como o A Cidade antecipou ontem, a DRS XV, que abrange Votuporanga e mais 96 cidades, permanecerá na fase laranja do Plano São Paulo de Retomada Econômica. É que os números, mesmo melhorando, ainda não foram suficientes para a região subir de fase.Já em Votuporanga o prefeito João Dado resolveu ignorou a decisão do estado e publicou novo Decreto Municipal “antecipando” a fase amarela no município, liberando atividades comerciais como bares, restaurantes, salões de beleza e academias (veja mais pág.3).Essa cena os votuporanguenses já viram recentemente. Em maio o prefeito já tinha peitado o governador e a Justiça ao dizer que “aqui em Votuporanga vale mais o decreto do presidente Jair Bolsonaro”, ao flexibilizar atividades que tinham sido impugnadas na Justiça.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.