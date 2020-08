Anote Aí

publicado em 21/08/2020

Fausto Pinato alerta sobre a prática da liberdade temporária (Foto: Facebook/Fausto Pinato)

Na próxima quinta-feira a Prefeitura de Votuporanga realizará audiência pública para alteração do Plano Plurianual (PPA) 2018-2021 e elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2021.Conforme o Poder Executivo, a população está convidada para participar da audiência pública, às 18h, no Plenário da Câmara Municipal de Votuporanga “Dr. Octávio Viscardi”, na Praça Vereador Viana Filho, no bairro Vila América.A Administração Pública explicou que as peças do Planejamento (PPA-LDO-LOA) preveem receitas e fixam despesas para o exercício de 2021. A LOA materializa as diretrizes do direcionamento da aplicação dos recursos recebidos distribuídos nas ações de governo.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.