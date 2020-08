Anote Aí

publicado em 12/08/2020

Apelo de Luís Augusto Demore Fernandes comoveu a população (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O assunto da tarde de ontem na cidade foi o apelo do proprietário de uma sorveteria localizada na avenida do Assary. Com as dificuldades impostas pela pandemia do coronavírus, contas de energia venceram, e a concessionária fez o corte na manhã de ontem.O comerciante Luís Augusto Demore Fernandes é pai de família, tem três filhos e se viu em situação complicada após o corte da energia. Nas redes sociais, ele contou o que aconteceu e disse que faria uma “promoção relâmpago” para não perder todo o sorvete que já estava derretendo desde às 9h.A população votuporanguense, como de costume, foi solidária e várias pessoas formaram uma extensa fila em frente à sorveteria. Amigos de Luís o ajudaram no serviço, que precisou de agilidade, já que o sorvete seguia derretendo.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.