Anote Aí

publicado em 11/08/2020

A comemoração do aniversário da de cidade este ano foi virtual, o que ficará marcado na história para sempre (Foto: Redes sociais)

Votuporanga teve neste fim de semana sua primeira celebração de aniversário de forma virtual. A medida se fez necessária diante da pandemia do coronavírus, que exige distanciamento social. O fato ficará marcado na história do município.Com exceção da grande importância da data, não havia, no entanto, muito que comemorar. Primeiro porque 48 pessoas (até então) perderam suas vidas em decorrência da pandemia e outras 20 estão em estado grave na UTI. Depois porque essa mesma pandemia também feriu de morte a economia do município, tanto no aspecto público quanto no privado.Além de tudo isso, tem o fato de uma tradição antiga de inaugurações na data ser marcada, este ano, pela entrega de apenas duas “obras”: a nova sede da 18ª Delegacia de Serviço Militar e 189ª Junta de Serviço Militar “Capitão Constantino Santoro” e a revitalização do Sistema de Iluminação Pública, por meio do Programa de Eficiência Energética da Elektro, no Parque da Cultura.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.