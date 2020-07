Anote Aí

publicado em 15/07/2020

O vice-prefeito Renato Martins (DEM) vai dependurar as chuteiras. Política é coisa do capeta (Foto: A Cidade)

Enquanto oito pretensos candidatos disputam a vaga de vice na chapa encabeçada por Jorge Seba, o atual vice Renato Martins (DEM) tem dito “pra mim chega” e descarta qualquer participação na política. A notícia vem à tona a propósito da decisão tomada também em Rio Preto pelo vice, Eleuses Paiva (PSD) que anunciou na segunda-feira passada que ele está fora da corrida eleitoral deste ano.Em Rio Preto, o vice Eleuses de Paiva está em alta com o prefeito Edinho Araújo, sendo que o chefe do Executivo dá sinais claros de que vai para a reeleição e tem pesquisas de intenção de votos que lhe dão amplo favoritismo. Eleuses, o vice, poderia continuar no cargo por mais um mandato. No entanto, preferiu sair para dar ao prefeito outras opções de coligação partidária para as eleições.Aqui é diferente. O prefeito Dado dá sinais de que não vai para a reeleição. É voz corrente de que ele deve engrossar o apoio ao seu ex-secretário Jorge Seba. Quanto ao vice atual, Renato Martins, é possível que este nem tenha sido consultado quanto as suas pretensões políticas. Mas o Renatão, decepcionado com muita coisa que aconteceu, “tirou o time de campo” sem falar com ninguém. Eu, hein!*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.