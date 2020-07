Anote Aí

Na mesma semana em que a Prefeitura enviou para a Câmara Municipal um projeto para suspender os repasses patronais ao Votuprev, alegando falta de recursos e dificuldades para pagar o 13º salário dos servidores municipais, foram publicadas duas homologações para obras de reformas e revitalizações.A primeira é referente a revitalização do Mercadão Municipal, orçada em pouco mais de R$ 120 mil, e a segunda é a de reforma do Terminal Rodoviário “Prefeito Leônidas Pereira de Almeida”, que custará R$ 325 mil aos cofres públicos.O questionamento dos servidores, que ganhou as redes sociais, é simples: se tem dinheiro para obras, que segundo eles poderiam ser adiadas, por que não teria para o salário? Com a resposta a Prefeitura.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.