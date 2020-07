Anote Aí

publicado em 09/07/2020

Motivador, como é a sua característica própria, o empresário Valmir Dornelas passou para o cafezinho, ontem, aqui na redação. Não veio para falar de negócios. Até poderia com o início das obras do Ibis Hotel e outros investimentos empresariais, no entanto, ele foca no momento a política e mostra-se comprometido com a eleição do seu amigo o arquiteto Jorge Seba.Dornelas aposta na experiência do Jorge Seba como trunfo para o futuro da cidade. Ele avalia com otimismo o tempo de Jorge como secretário municipal de três ex-prefeitos e também a passagem dele pela Câmara Municipal. “Votuporanga carece na Prefeitura de uma pessoa preparada, aberta ao diálogo, e que conheça bem os problemas da cidade”, disse.Assim como no passado, quando Valmir formou um grupo seleto de empresários e conselheiros que apoiaram candidaturas como a de Junior Marão e Carlão Pignatari que, eleitos, contemplaram Votuporanga com administrações históricas alavancando o desenvolvimento da cidade, hoje ele só vê em Seba “a melhor alternativa para um futuro promissor”.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.