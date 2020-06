Anote Aí

publicado em 26/06/2020

O maestro Horácio dos Santos Júnior, o Tuca, representa a dedicação e o amor dos músicos pela Banda Zequinha de Abreu, um patrimônio cultural da cidade (Foto: Arquivo Pessoal)

A decisão do prefeito João Dado (PSD) de suspender temporariamente o pagamento dos músicos componentes da Banda Musical “Zequinha de Abreu” suscitou o protesto do seu ex-secretário de Planejamento e virtual candidato a prefeito na sua sucessão, Jorge Augusto Seba. Nas rodas políticas o comentário era de que Jorge Seba deu uma “alfinetada” no ex-patrão.Nas redes sociais, Seba emplacou a seguinte mensagem: “Meu apoio e solidariedade aos músicos da Corporação Musical, ‘Zequinha de Abreu’, devido a suspensão dos pagamentos por 90 dias. A banda é um patrimônio cultural da cidade e deve ser valorizada sempre. O momento é difícil, mas é preciso responsabilidade social. Espero que o prefeito reveja”.Não é de hoje que os músicos da Banda “Zequinha de Abreu” não estão tocando afinados pelo lado da Prefeitura. Falta sintonia quando o assunto é financeiro. Recorda-se que no ano passado a própria corporação chegou a promover uma rifa para levantar dinheiro para repor os seus instrumentos musicais desgastados pelo tempo. Muita gente se comoveu com os músicos.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.