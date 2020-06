Anote Aí

publicado em 05/06/2020

Carlão Pignatari: novas vagas na UTI para a Santa Casa (Foto: Da assessoria)

Quem navega pelas redes sociais tem deparado nos últimos dias com relato de trabalho de Jorge Seba. O fato, embora nada tenha a ver com política, demonstra que o ex-secretário de Planejamento tem seguidores na internet e, naturalmente, eventuais apoiadores caso decida, efetivamente, postular sua candidatura a prefeito.Jorge Seba não é nenhum estreante na política. Em 1988 ele foi bem-sucedido numa eleição para vereador e chegou à presidência da Câmara Municipal. Na eleição municipal seguinte, em 1992, ele concorreu à Prefeitura tendo como vice o conhecido Santa Fé. Naquele pleito quem ganhou foi o Pedrão Stefanelli, mas o Jorge, que ficou em segundo, marcou terreno. Havia esperança que ele retornasse na eleição seguinte. Isso não aconteceu.Na verdade, as eleições dos anos 2000 foram marcadas pelo ingresso na política das jovens lideranças da cidade, como Carlos Pignatari e Junior Marão. O arquiteto Seba esteve sempre presente na Prefeitura, mas sem se aventurar na política. Agora pode estar ensaiando numa nova investida nesta área que ele conhece bem.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.