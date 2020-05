Anote Aí

publicado em 09/05/2020

Valmir Dornelas antecipa: o Santander vai abrir agência no Pozzobon (Foto:Reprodução)

Quem esperava uma flexibilização maior para o comércio por parte do governador João Doria, pode rever os seus planos. Após o fôlego de três dias de comércio aberto em Votuporanga e, pelo visto, com um excelente resultado, a “quarentena” volta a se estabelecer a partir desta segunda-feira, dia 11.Ontem, no comércio local, havia expectativa de que após serem conhecidas as normas anunciadas pelo governador João Doria, a Prefeitura de Votuporanga possa decretar novas medidas próprias em relação à flexibilização de serviços na cidade. Para isso deve ser avaliado o comportamento e o bom resultado que se espera com relação à abertura feita neste fim de semana.Repercutiu positivamente a entrevista feita com o dr. Chaudes Ferreira Junior, publicada neste diário. Ele admitiu que “a flexibilização do comércio e o isolamento social já podem ser realizados em Votuporanga”. O dr. Chaudes é médico coordenador da rede de urgência e emergência do município e um dos responsáveis pelo Plano de Contingência do Coronavírus de Votuporanga.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.