Anote Aí

publicado em 25/03/2020

Sem cerimônia, mas com disposição para o trabalho. O gerente do Muffato, Kaieber Durão, abre hoje as portas da loja em Votuporanga (Foto: Arquivo Pessoal)

O prefeito João Dado (PSD) mostrou-se prestativo e encarou todo tipo de pergunta por mais de uma hora e meia, acerca do coronavírus, ontem, na Cidade FM. No final do programa, mostrou-se ainda disposto a enfrentar outras rodadas de perguntas, em outras oportunidades, para esclarecer as normas adotadas na prevenção da doença.Na oportunidade, o prefeito não escondeu a sua irritação com a intervenção do vereador Hery Kattwinkel, que, pelas redes sociais, apresentou números e estados clínicos de pacientes que, segundo Dado, não correspondem com a verdade.Como era de se esperar, a maioria das indagações ao prefeito referiram-se ao expediente de trabalho, ou seja, sobre o decreto que disciplina o fechamento temporário de atividades comerciais. Dado apelou para o cumprimento das normas visando conter o avanço coronavírus.*Cofira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.