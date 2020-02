Anote Aí

publicado em 09/02/2020

O governador em exercício, Rodrigo Garcia, esteve ontem na região; o deputado votuporanguense Carlão Pignatari estava na comitiva

CarnavalEm que pese o grande movimento comercial que o Oba Festival gera com o carnaval, a sensação é de que Votuporanga ainda não abraçou a grande festa. O Oba não apenas impulsiona a economia como projeta o nome da cidade a nível nacional.A diferençaNesses dias que antecedem o carnaval, os grandes centros com vocação carnavalesca já vivem o clima da festa popular. As cidades do nordeste com tradição na festa de Momo como Recife, Salvador, entre outras, estão realizando nesta semana o lançamento do seu carnaval. O evento é apresentado como um “aperitivo” da grande festa, numa iniciativa das prefeituras para promover a cidade.A cobrançaOs próprios membros do Oba sentem um distanciamento da cidade em relação à promoção que atrai milhares de visitantes. Um outro detalhe: quem está lucrando muito com a festa do Oba é a rede hoteleira de Rio Preto. Muitos visitantes viajam toda noite por falta de acomodação na cidade. E passam o dia gastando em shopping e restaurantes de lá.RepensandoO pessoal envolvido com o carnaval e, inclusive, a administração pública, precisa repensar o evento do Oba, criando oportunidades de gerar rendas e evitar evasão de turistas que podem consumir em outras cidades quando vem para a festa de Votuporanga. É assunto para ser estudado nos próximos anos.PolíticaA movimentação política tende a dar uma trégua neste período de pré-carnaval. Nos bastidores já se fala que as decisões devem ser tomadas a partir do mês de março. Enquanto isso, as peças vão se ajustando.BastidoresNo PSDB local as lideranças admitem que a bola está na marca do pênalti para o Junior Marão chutar. Enquanto ele não se decide pela cobrança, o atual secretário de Planejamento Jorge Seba está no aquecimento. Ele próprio já admite que pode entrar em campo a qualquer momento.OsvaldoOsvaldo Carvalho, diretor regional da CDHU, parece que gostou do cargo. Ele já não fala em candidatura a prefeito com o mesmo entusiasmo que tinha no ano passado. Para os amigos mais chegados tem dito que vai pensar, mas já descartou qualquer possibilidade de ser vice.Aliás,Osvaldo Carvalho, segundo consta, continua sem partido. Ele deixou o MDB, legenda pela qual foi candidato a prefeito na última eleição. Comenta-se que o seu destino partidário é o PSDB em vista da sua ligação com o deputado Carlão Pignatari que é líder do governo na Assembleia Legislativa.Na regiãoEstiveram ontem na região o governador em exercício Rodrigo Garcia e o deputado federal Geninho Zuliani, mais especificamente em Jales. Os deputados Carlão Pignatari e Itamar Borges também estavam na comitiva. A primeira parada foi na Santa Casa, onde eles foram recebidos pelo provedor da instituição, Carlos Toshiro.Hospital de AmarPosteriormente, eles visitaram as instalações do Hospital de Amor, que atende pacientes com câncer. “Fomos recepcionados pelo gestor, Henrique Prata. Também participamos da inauguração de uma unidade do Poupatempo, serviço do Estado para agilizar o atendimento à população”, comentou Geninho.