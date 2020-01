Anote Aí

publicado em 19/01/2020

Anote Aí (dia 19 dom-)

Pegou bem,

A concessão da “Medalha 8 de Agosto” entregue pelo prefeito João Dado ao deputado estadual Carlão Pignatari, na última quinta-feira, dia 16, repercutiu positivamente.Foi um gesto de aproximação que partiu do prefeito.

Bandeira Branca

Não é segredo que o prefeito e o debutado não estavam rezando na mesma cartilha. Na frente um até que puxava palmas para o outro, mas por trás era só cotovelada. Impossível imaginar uma homenagem desta importância há alguns meses atrás. Contudo, o Dado hasteou “bandeira branca”e o Carlão beijou a flâmula.

Quem viver, verá!

Diante do gesto de estender a mão para o bem da cidade, não estranhe se nos próximos dias o prefeito Dado se aproximar de um outro “bico virado”: Juninho. O tucano Marão pode até abrir o peito para receber uma “Medalha 8 de Agosto”. Quando ele voltar da viagem, a cerimônia poderá estar programada. Acreditem.

Os bombeiros

No grupão político que elegeu Carlão Pignatari, Juninho Marão e João Dado, tem gente com muita habilidade costurando o meio de campo entre os dois políticos. Esse pessoal argumenta que não faz sentido qualquer “racha” no grupo que tem partidários dos dois lados. E tem mais gente na fila esperando a medalha do Dado.

Acreditem

Já tem gente que aposta que o prefeito João Dado está “pavimentando” muito bem a sua reeleição. Aproximando-se dos mais expressivos grupos políticos da cidade, batalhando obras que possam credenciá-lo a um novo governo e com a experiência adquirida nesta administração, Dado pode até dizer que não será candidato, mas trabalha para isso.

A vez de Bressan

Por outro lado, sempre nesta época, quando se especula nomes possíveis para a candidatura a prefeito, é lembrando o empresário Luiz Alberto Mansilha Bressan, da Vocical.Ele fez uma gestão impecável na provedoria da Santa Casa e desde então o seu nome entrou no radar dos prefeituráveis.

O exemplo

Sempre que o assunto vem à tona, envolvendo o nome do Bressan, outro provedor que saiu da Santa Casa e foi alçado para a prefeitura é lembrado. Trata-se de Juninho Marão que projetou-se politicamente a partir de uma boa gestão na Santa Casa.

Outros

Valmir Dornelas, do grupo Gramadão, também carimbou a sua passagem pela provedoria da Santa Casa com uma gestão de excelência. Este, no entanto, descarta qualquer possibilidade de ser candidato a prefeito. Mas está sempre presente na articulação de nomes que, na sua ótica, possam acelerar o desenvolvimento da cidade.

Acreditem

No rancho do dr. Jerônimo, em Cardoso, onde se reúne com muita frequência um grupo de lideranças políticas e empresariais, quando se cogita nomes para a Prefeitura de Votuporanga, o Luiz Bressan é praticamente unanimidade. Pode conferir.

Mão de ferro

Mudando de assunto, o presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, Celso Penha Vasconcelos, está administrando a instituição com “mão de ferro”. Para fechar contratos, ele debruça sobre as contas feitas no passado e estabelece um comparativo. A ordem é enxugar o máximo as despesas. O que custou lá atrás tem que custar menos agora.

Economia

Nesse sentido, ele vem sendo muitobem-sucedido. A diretoria tem elogiado o modelo de gestão do presidente. Outro aspecto altamente positivo é a programação elaborada para 2020. A Unifev vai avançar ainda mais em projetos envolvendo a comunidade. A meta é se aproximar cada vez mais da população e, principalmente, dos jovens futuros universitários.

Carnaval e futebol

A Unifev está finalizando dois contratos de participação popular. Já está definido o patrocínio para o carnaval do Oba! e com a presença da TV Unifev. Já no futebol, a tendência é a renovação de contrato com o CAV para o Campeonato da Série A2. O que está emperrando o contrato ainda é sobre a transmissão dos jogos pela TV.

Direito de Viver

O 9º Leilão Direito de Viver, com renda para o Hospital de Amor de Barretos, já tem data marcada para a sua realização em Votuporanga. Será no dia 8 de março, a partir das 11h, na sede do Sindicato Rural de Votuporanga. A coordenaçãodo leilão está sob o comando de Marco Antonio Garcia.

De saída: