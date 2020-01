Anote Aí

publicado em 15/01/2020

Anote Aí (dia 15 de jan)

Os irmãos

Juninho é emoção. Carlinhosé a razão. Os irmãos estão na linha de frente das especulações políticas, diante do impasse sobre a candidatura de Junior Marão para a próxima eleição a prefeito. É que dizem que a decisão de Juninho passa pelo crivo do irmão Carlinhos.

Mas,

Carlinhos diz que não é bem assim. Ele respeita a decisão do mano e até entende o clamor popular pela volta de Juninho para a Prefeitura. Contudo, admite, que pessoalmente não aconselha, mas também não o impede.

Ponderação

Carlinhos Marão, em conversa informal com o colunista, disse que o lado familiar pesa na decisão. Ele lembra que na passagem de Juninho pela Prefeitura com a sua dedicação total, muitas vezes, viu-se obrigado a colocar a família num segundo plano.

E mais,

Carlinhos entende que Juninho já fez o que deveria ter feito por Votuporanga. Foram oito anos de governo. Isso repercute naturalmente, mas, para ele, Juninho não deveria se apresentar para mais um mandato. Contudo, repetiu que a decisão é dele e coisa muito pessoal, comentou.

Viagem

Juninho está de férias em terras argentinas. Quando voltar pode colocar fim no mistério da sua candidatura. Enquanto isso o impasse continua e não deve ser apenas uma decisão pessoal dele. É que a pressão do grupão persiste. Entre as lideranças da cidade o seu nome é unanimidade.

Plano B

O deputado Carlão Pignatari disse na Cidade FM, na sua entrevista de segunda-feira, dia 13, que o PSDB não tem plano B, ou seja, o candidato a prefeito é Junior Marão e ponto final. Todavia, nos bastidores outros nomes estão sendo ventilados e, alguns deles, com peso político.

Renatão

Na Cidade FM,o entrevistadode ontem, no Jornal da Cidade, foi o vice-prefeito Renato Martins. Ele abordou três temas: a administração do prefeito João Dado, onde se posicionou como fiel participante, falou ainda do comércio, abordando a chegada do supermercado Mufatto e também do momento político.

Sem confronto

Para o Renatão não haverá confronto com candidaturas de Juninho Marão e reeleição de Dado. “É um ou é outro”, opinou. Ele não descarta a possibilidade de reeleição do atual prefeito apostando que pelo volume de obras que serão atacadas no município, Dado tem tudo para chegar muito forte no fim de ano.

Jorge Seba

Indagado numa eventual possibilidade de não estar na urna nem Dado e nem Juninho, o vice-prefeito arriscou um palpite: “Nós temos o secretário Jorge Seba e o Luiz Torrinha, da Santa Casa, como boas opções”, sugeriu.

Tô fora

Por outro lado, Renatão Martinsdescartou qualquer possibilidade dele sair na cabeça como candidato a prefeito. Não parece disposto a enfrentar uma candidatura, mas cedeu ao ser perguntado “se for convidado a concorrer ao mesmo cargo de vice-prefeito”.

Itamar

Quem passa por Votuporanga hoje e participa da entrevista do dia na Cidade FM é o deputado estadual Itamar Borges (MDB). Ele está de malas prontas para a mudança do seu domicílio eleitoral. Deixa Santa Fé do Sul e vai ocupar espaço em Rio Preto.

Planos

Itamar quer ser o deputado de Rio Preto. A cidade considerada “capital da região” ficou desfalcada de representantes da AssembleiaLegislativa. Itamar sabe que pode ganhar o eleitorado da grande cidade sem perder terreno em Santa Fé.

E mais,

Não é segredo que o deputado Itamar Borges tem projetos políticos pessoais muito arrojados. Já foi dito que ele quer seguir a trajetória de um outro conterrâneosantafessulense bem-sucedido na política, o prefeito Edinho Araújo.

Candidatíssimo

Não agora que Edinho é o melhor avaliado entre os possíveis candidatos em Rio Preto para a eleição deste ano. Mas, na sucessão dele, daqui a quatro anos, na urna eletrônica vai aparecer a fotografia de Itamar Borges. Quem viver, verá.

De saída: