Anote Aí

publicado em 08/11/2019

HojeHoje tem evento no auditório da ACV. É que a Prefeitura de Votuporanga e a Associação Comercial lançam, às 10h, o Concurso Municipal “Natal Iluminado”. Conforme os organizadores, a intenção é “reviver tradições do Natal, difundindo o espírito natalino de fraternidade, respeito e amor ao próximo, além de estimular a criatividade e a cultura local, proporcionando um clima mais harmonioso e bonito neste período de festividade”.Jornal na escolaA Faculdade Futura está lançando um projeto arrojado. Alunos de mais de 30 escolas da rede pública, de 18 municípios da região, estão recebendo exemplares de um novo jornal produzido pelo corpo docente e alunos da Faculdade Futura. Ontem, o professor dr. Daniel Carreira Filho, diretor acadêmico, passou pela Cidade FM para falar da iniciativa inovadora.LeituraA Faculdade Futura está investindo no impresso como um meio de motivar no jovem adolescente o hábito da leitura. O novo jornal que chega aos estabelecimentos de ensino tem um conteúdo direcionado a estudantes do ensino fundamental. A publicação conta com periodicidade mensal e tem a parceria da Diretoria Regional de Ensino e do jornal A Cidade.DuranNa sua entrevista de ontem, o diretor acadêmico da Faculdade Futura enalteceu a parceria firmada com o dirigente de ensino professor José Aparecido Duran Netto. Para o diretor da instituição de ensino superior, a boa vontade demonstrada pelo professor Duran foi fundamental para a concretização do projeto “Jornal na Escola”.IncentivoO grupo Cidade sente-se honrado em participar do projeto da Faculdade Futura. Afinal, incentivar a leitura desde a infância sempre foi objetivo da empresa. Houve um tempo que o jornal criou um sistema de distribuição de exemplares nas escolas do município. Eram entregues exemplares que sobravam da edição do dia anterior e que os alunos levavam para casa.HomenagemMudando de assunto, está na pauta da reunião da Câmara, para ser votado na próxima segunda-feira, a concessão de um título de “Insígnia de Honra ao Mérito”, ao votuporanguense Edilberto Nunes da Silva, o Neno. A honraria tem o mesmo valor do título de Cidadão e que é atribuído a homenageados já nascidos em Votuporanga.NenoNos meios políticos não há quem não conheça o Neno. Ele é um expert em documentação eleitoral. Assim, mantém o seu escritório em atividade e dá assistência a partidos e candidatos. Em período eleitoral, o Neno redobra a sua rotina de trabalho por motivos óbvios. A sua homenagem na Câmara foi protocolada pelo vereador dr. Hery Kattwinkel.PlateiaNeno é um fiel acompanhante do cenário político e leitor assíduo da nossa coluna. Ele tem o hábito de acompanhar também as sessões da Câmara Municipal. Aliás, além de alguns secretários municipais, as sessões da Câmara têm sido testemunhadas com frequência por um grupo de representante de Lojas Maçônica.OABEm Rio Preto tem um grupo escalado da OAB local para acompanhar as sessões da Casa de Leis. Em Votuporanga é comum também a presença do presidente da OAB local, o dr. Adelino Ferrari Filho, principalmente, em Sessão Solene. Esse não perde uma.De saída:Essa é boa: a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, confessou publicamente, durante o lançamento do programa “Vida Saudável na modalidade Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa”, na sede do Ministério, que ela aderiu ao Tinder – aplicativo de relacionamento. E lascou: disse que está procurando um marido. Eu, hein!