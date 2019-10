Anote Ai

publicado em 23/10/2019

Anote Ai

Rápida e objetiva

A Sessão Solene da Câmara Municipal, na última segunda-feira, dia 21, pode ser considerada uma das mais rápidas. Normalmente, sessão de homenagens no Legislativo, com a entrega do título de cidadania, são as mais prolongadas. Algumas delas entram noite adentro.

Tempo mínimo

A Sessão Solene de segunda-feira passada durou cerca de pouco mais que uma hora. Começou por volta das 19:30 e quando passava das 20:30 já haviam convidados cumprimentando os homenageados com a sessão encerrada.

Mensagens curtas

Os vereadores comentavam que a curta duração da última sessão deu-se em virtude dos homenageados terem sido breve nos seus pronunciamentos. Recorda-se que são os discursos longos que tem afastado convidados da Sessão Solene. Como se diz, o pessoal não aguenta “falação”

Agradecimentos

Todos os homenageados da Sessão Solene foram a tribuna apenas para o agradecimento, dirigindo-se aos autores do projeto de concessão do título, aos vereadores e também os seus familiares. Os autores das homenagens também foram breves nos seus discursos.

Sessão relâmpago

Antes da sessão de homenagens, a Câmara realizou a reunião ordinária com pauta normal e pronunciamentos dos vereadores na “Ordem do Dia”. Os que falaram relataram suas atividades e algumas broncas corriqueiras.

Ventos e chuva

Mudando de assunto, o pessoal da Secretaria da Cultura teve um contra-tempo nas suas atividades do Fliv - Festival Literário de Votuporanga. O temporal de segunda-feira exigiu trabalho extra de toda a equipe. Todavia, a programação do Festival não precisou ser alterada, graças ao empenho do pessoal.

Futebol

Marcelo Stringari, presidente do CAV, está hoje em São Paulo para acompanhar o Conselho Arbitral na Federação Paulista de Futebol. Volta de lá com a tabela na mão e as datas dos jogos da série A-2 do ano que vem.

Fefecê

Também estão em São Paulo dirigentes do time de Fernandópolis. O Fefecê perdeu a chance de subir para a A-3, no campo de jogo contra o Marília. Contudo, tem esperanças de entrar como convidado no lugar do Batatais que foi punido por irregularidades no campeonato passado.

Visita

Quem passou pela redação nesta semana foi o presidente da AMOP- Associação dos Municípios do Oeste Paulista e ex-prefeito de Valentim Gentil, Liberato Caldeira. Ele contou da sua participação no Congresso da Associação Paulista de Municípios realizado em Campos de Jordão.

Político

Liberato é um político nato. Ele não consegue entrar numa roda de amigos sem falar de política e vive intensamente o assunto em todos os níveis eleitorais. No Congresso da APM conseguiu ser fotografado com as principais lideranças do Estado.

Trevo

Agora Liberato pegou prá valer a reivindicação do trevo da estrada vicinal “Nélson Bolotário”, que liga à Valentim Gentil. Ele tem um traçado elaborado a partir do trevo pela rodovia Péricles Belini. Aliás, o material já está em poder do secretário de Planejamento da Prefeitura de Votuporanga, o arquiteto Jorge Augusto Seba. A verba para realizar a obra, ele espera o apadrinhamento do deputado Carlão.

Candidatíssimo

Perguntado se Liberato vai para a corrida eleitoral o ano que vem a resposta estava na ponta da língua: “sou pré-candidato a prefeito de Valentim Gentil”. A trajetória política de Liberato até aqui não foi nada fácil. É um guerreiro que mantém os sonhos de voltar a governar a sua cidade.

Fake News

Os petistas agora querem convocar a deputada federal Joice Hasselmann para se explicar. É que ela, na briga com os filhos do presidente, dentro do PSL, acusou os Bolsonaros de recrutarem “milícia digital” para detonar com ela nas redes sociais. Dizem que agora ela precisa depor na CPI de “Fake News”.

De saída: