Anote Aí

publicado em 23/04/2024

Os empresários Helton Borges (HSA) e Roberto Beleza (grupo Converd) tem todos os méritos por manter ativo e surpreendente o futebol profissional em Votuporanga. Eles são os principais diretores do C.A. Votuporanguense. (Foto: Arquivo pessoal)

O final de semana foi inteiro dedicado ao futebol do CAV. Afinal, o clube representativo da cidade conquistou um patamar ainda mais elevado na escala entre os filiados à Federação Paulista de Futebol. Saiu da série A-3 e galgou a série A-2 e ficou há apenas uma divisão da elite que congrega os maiores clubes de São Paulo.Para quem habitualmente não acompanha o dia-a-dia do futebol basta dizer que foi uma conquista honrosa para Votuporanga no campo do esporte. Mas a empreitada não foi nada fácil. Foram jogos marcantes, as vezes sofridos, que provocaram tensão nos torcedores. Todavia, o clube mereceu a conquista pelo seu empenho e apoio recebido da cidade.Quem é alheio ao futebol desconhece a importância dessa conquista. O futebol é o embaixador de uma cidade. Muita gente por este Brasil afora sabe que existe Votuporanga porque o futebol da Votuporanguense sempre brilhou. Lembram quando a Votuporanguense figurava nos concorridos jogos da Loteria Esportiva? O Brasil inteiro comentava os jogos da Votuporanguense. Alguns narradores de rádio e TV, outras regiões do país, tinham até dificuldade na pronúncia do nome do nosso time.