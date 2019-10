Anote aí

A inauguração da quadra de esportes da Usina

Inauguração da Quadra Esportiva do Grêmio U.T.M.R., Usina Termoelétrica “Marechal Rondon” de Votuporanga, em 12 de fevereiro de 1966, pertenciam a USELPA – Usinas Elétricas do Paranapanema S/A. Em 5de dezembro de 1966 tornou-se a chamar CESP- Centrais Elétricas de São Paulo S/A, por força da fusão das Empresas Concessionárias de Energia Elétrica, sob o controle acionário do governo do Estado de São Paulo.

Futsal

Para a inauguração da quadra esportiva foi realizado o 1.o Campeonato de Futebol de Salão, no dia 12 de fevereiro de 1966, na quadrado Grêmio U.T.M.R., onde participaram como convidados as equipe das Usinas de Jurumirim, Salto Grande e Chavantes, todas pertenciam as Usinas da USELPA.

Votuporanga foi para a competição representada por dois times (A e B). A equipe A foi a campeã do torneio.

(Colaborou na cessão das fotos e no levantamento de dados sobre a história da USINA o LUIZ CARLOS MURASSE)

TIME A – O Campeão -Confira da esquerda para a direita: Em pé: Rosevalt, Jiró Aguemi e Cido Bôca. Agachados: Lázaro Miguel (Flosô), João Abbas (Chapa), Luiz Carlos Vendramini e Moacyr Basílio. O mascote do time é Moacyr Basílio Junior (Meninão).

