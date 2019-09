Anote aí

publicado em 26/09/2019

Anote Aí (26 sexta-feira)

Homenagens

O Rotary Clube de Votuporanga conseguiu reunir quatro dos ex-prefeitos para a noite de homenagens. Dr. João Antonio Nucci, na altura dos seus 92 anos a ser comemorado em outubro, estava lá firme e forte. E com ele estavam também Pedro Stefanelli Filho, dr. Atílio Pozzobon Neto e Juninho Marão. Todos muito aplaudidos.

Ausentes

Dalvo Guedes, o mais antigo dos prefeitos vivo, teve a ausência justificada: “precisa conter emoções”. Carlão Pignatari e o prefeito atual João Dado, segundo o orador Antonio Carlos de Camargo, tinham compromissos em São Paulo e mandaram representantes.

Aliás,

A ausência mais sentida foi a prefeito João Dado. Nos bastidores diziam que ele estava escalado para o único discurso em nome de todos os ex-prefeitos. Sem ele na assembleia, ninguém discursou agradecendo a homenagem do Rotary.

Os vices

Na cerimônia, alguns dos vice-prefeitos presentes foram convidados a ser o portador da entrega de certificados que marcaram a homenagem aos prefeitos. Rames Cury (vice de Mário Pozzobon) entregou o diploma ao dr. Atílio. Já o dr. Joaquim Figueira da Costa, vice do Pedrão, também fez a entrega. Valdecy Bortolotti, o vice de Juninho Marão, procedeu a entrega do certificado.

Prestígio

Na ausência de Dalvo Guedes, o decano dos prefeitos presentes na homenagem foi o dr. João Antonio Nucci. Ele foi muito festejado e posou em fotografias com dezenas de amigos contando passagens do seu tempo de Prefeitura em duas administrações.

Juninho

Já o ex-prefeito Junior Marão foi bastante assediado e todos que aproximavam dele tinham uma pergunta engatilhada: “vai ou vai ser candidato a prefeito?”. Como sempre, Juninho repete que ainda é cedo para definição de candidatura, coisa e tal. Vai levando.

Testemunha ocular

Não teve nenhuma participação na cerimônia, mas sentado numa das mesas, assistindo as homenagens, o rotariano Pedro Locatelli Junior, teve uma emoção especial. Ele confessou aos amigos mais próximos que é um privilegiado na história de Votuporanga. E justificou: pessoalmente conheceu todos os prefeitos de Votuporanga a partir de João Gonçalves Leite, o primeiro prefeito eleito empossado em 6 de janeiro de 1948.

Na ONU

Mudando de assunto, repercute o discurso do presidente Jair Bolsonaro no plenário da Organização das Nações Unidas (ONU), com ataque à esquerda e a outros países pelas críticas feitas a seu governo.

A frase

“É uma falácia dizer que a Amazônia é um patrimônio da humanidade. ONGs teimam em manter nossos índios como homens de cavernas”. A frase foi extraída do discurso de Bolsonaro em que adotou um tom ideológico que ganhou repercussão.

Tô de mal

E o governador João Doria, que na eleição do segundo turno do ano passado criou o BolsoDoria para colar na onda de Bolsonaro que ganharia as eleições, agora já mudou o tom do seu discurso. Ele disse que na sua fala na ONU o presidente foi “inadequado e inoportuno” e terminou afirmando que “faltou bom senso e humildade”.

Enquanto isso,

Já o deputado federal Fausto Pinato postou no Facebook o seguinte trecho do discurso do presidente: “meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que formam nossas tradições”.

