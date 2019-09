Anote aí

Podemos

O ex-secretário municipal de Cidades, Marcus Vinicius Sanches, o Pé, aposentou do serviço público, mas continua na ativa na política. Prova disso é que ele é um dos cabeças na formação do diretório municipal do partido Podemos. Aliás, quem está à frente do Podemos é o Cristy Nakabashi.

Romário

O Pé, em conversa com o colunista, disse que o Podemos vem forte para a eleição do ano que vem e já tem uma lista de “bons candidatos a vereador”. Outra novidade é que o famoso deputado federal e dono de muitas glórias no futebol brasileiro, o Romário, liderança maior do Podemos, está sendo convidado para o lançamento do partido em Votuporanga.

Fui eu!

Sem entrar em polêmica com o vereador Hery Kattwinkel, que nos últimos dias viralizou nas redes sociais o caso da pavimentação da área de estacionamento do shopping, revogado pelo prefeito Joao Dado, no último fim de semana, Osmair Ferrari reivindica a paternidade da decisão tomada pelo prefeito.

Argumentos

Osmair voltou a dizer que não faz sentido pavimentar aquela área sem que o shopping esteja em vias de ser inaugurado. O vereador sustenta que existem outras obras prioritárias que carecem de atenção imediata por parte da Prefeitura. Hery, no entanto, bateu bumbo pela retirada da pauta e ganhou repercussão.

É hoje

Finalmente, nesta terça-feira, acontece a festiva do Rotary Clube em homenagem a todos os prefeitos que ocuparam cargo em Votuporanga. Segundo a diretoria do clube, todos os ex-prefeitos vão participar do evento e os prefeitos falecidos deverão ser representados pelos seus familiares.

Encrencado

Deu na Folha de S. Paulo que os representantes da OAS, no acordo de delação premiada com os investigadores da operação Lava Jato, apontaram Aloysio Nunes como o coordenador de supostos pagamento de propinas para campanhas eleitorais do PSDB. Isso teria ocorrido durante a campanha de José Serra como candidato a presidente em 2010.

A resposta

“Pedi recursos financeiros para a OAS em várias das minhas campanhas, conforme a legislação eleitoral da época, sem jamais exigir qualquer tipo de contrapartida”, disse o ex-senador e ex-ministro das Relações Exteriores que tem domicílio eleitoral em Rio Preto.

Ministro

Em entrevista à TV Brasil, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que o Brasil presta serviços ambientais ao mundo e precisa receber por isso. Ele está em Nova York, onde participará da 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, que vai discursar na abertura. A repercussão dos incêndios na Floresta Amazônica colocou a questão ambiental no centro do debate internacional.

