Anote Aí

publicado em 18/07/2019

ApravelEm vista da grande promoção que a rede de veículos Chevrolet programou para este sábado, dia 20, nas suas concessionárias, o jovem empresário Luciano Augusto, diretor da Apravel Veículos, esteve ontem nos estúdios da CIDADE FM – 94,7. E cheio de entusiasmo.MotivaçãoLuciano, na sua entrevista, aproveitou para “vender o peixe”. Detalhou descontos que a rede Chevrolet vai oferecer neste sábado e aproveitou para convidar os amigos e pessoas ligadas ao mercado de veículos para conhecer as vantagens da promoção, durante um café da manhã.O grupoO grupo Apravel Veículos, da linha Chevrolet, sediado em Votuporanga tem uma rede de lojas. Além da matriz em nossa cidade, a Apravel mantém agências em Fernandópolis e Jales, nesta região, e mais três lojas no Mato Grosso do Sul: Três Lagoas, Paranaíba e Chapadão do Sul. No Estado de Minas tem a filial de Iturama. Está presente em três Estados e tudo administrado a partir de Votuporanga.As raízesNão é à toa que o Luciano tem amplo domínio da palavra quando o assunto é revenda de veículos. Filho do empresário Nélson Augusto, que sempre foi do ramo automobilístico, Luciano herdou do pai não apenas o conhecimento da profissão, mas, principalmente, o gosto pela arte de negócios que o mercado exige. “Nasci praticamente numa revenda de veículos”, orgulha-se.VoluntariadoAproveitando o ensejo, vale a pena registrar a participação comunitária dos diretores da Apravel na vida da cidade. Nélson Augusto, o diretor presidente da concessionária de veículos e que também administra uma propriedade rural com o seu filho Luciano, é ativo participante do Rotary Clube, da Associação Italiana e membro do Conselho Administrativo da Santa Casa, entre outras atividades.Revendo amigosMudando de assunto, o exercício da sua profissão como advogado levou o dr. Jerônimo Figueira da Costa Filho para um encontro com um notável homem público que várias vezes esteve em Votuporanga. Trata-se do ex-ministro do Trabalho e ex-secretário estadual no governo de Franco Montoro, o conhecido dr. Almir Pazzianoto.Na ativaProferindo palestras, concedendo consultas, trabalhando no seu escritório advocatício, o dr. Almir continua na ativa sem se preocupar em encerrar carreira e “pendurar chuteiras”. Diante disso, ainda é uma fonte de sabedoria para ser consultado sobre assuntos trabalhistas.PresençaDurante os governos municipais de Mário Pozzobon e, posteriormente, de João Antonio Nucci, o conceituado Almir Pazzianoto foi uma presença marcante em muitos eventos da cidade. Por conta desse tempo, ele ainda preserva por aqui muitos amigos, como é o caso do dr. Jerônimo Figueira.Cadê o dinheiro?A notícia chegou aqui primeiro que o dinheiro lá. Para entender: a gente antecipou aqui, na coluna de ontem, que a verba de R$ 3 milhões, conquistada pela Santa Casa, graças ao empenho do empresário votuporanguense João Garcia junto ao deputado federal Marcos Pereira (PRB), já estaria no caixa da Santa Casa. Na verdade, ainda não.ExplicandoSegundo o próprio João Garcia está tudo encaminhado e o dinheiro deve entrar na conta a qualquer momento. Todavia, até ontem ainda não tinha sido liberado. De qualquer forma, mesmo na diretoria da Santa Casa, a expectativa é grande e sabe-se que a grana pode pintar a qualquer momento.Eu, hein!Luiz Torrinha, o provedor da Santa Casa, até levou um susto quando leu aqui que o dinheiro estava na conta. Eventuais credores devem ter ficado assanhados. Mas é preciso dar tempo ao tempo: tem sempre aqueles entraves burocráticos. Mas a própria Santa Casa vai se manifestar agradecida quando o dinheiro, de fato, entrar na conta. Calma, pessoal.MirassolEssa é boa: a Câmara Municipal de Mirassol aprovou o aumento do número de vereadores de 10 para 15. O projeto foi protocolado na sexta-feira, dia 12, e aprovado às pressas na segunda, dia 15, sem qualquer discussão com a sociedade. Tudo na mais absoluta surdina. Vai ser uma chiadeira geral.De saída:O questionamento que a cidade faz. Confirma logo essa proposta do Red Bull antes que vire “outra fábrica de maçã”. Já temos shopping e linha aérea empa-cados. Bota logo esse time em campo antes que vire gozação.