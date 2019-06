Anote Aí

publicado em 30/06/2019

Tempo de mudança

As entidades de classe e clubes de serviço aproveitam esta época do ano para promover a mudança de suas diretorias. Algumas dessas posses são bastante concorridas. Nos clubes de serviço, na última quarta-feira o médico João Anísio Ferreira assumiu a presidência do Lions Clube “Brisas Suaves”.





Lions

Já na próxima sexta-feira, dia 5, será a vez do Lions Clube Votuporanga-Centro empossar Haislan Filassi Barbosa na presidência. Já o Lions “Abílio Calille” está empossando no comando o leão Plínio Sérgio Milani.





ACV

Já a Associação Comercial, em reunião na última quinta-feira, dia 27, reelegeu para mais um mandato na presidência da entidade o contabilista Valdeci Merlotti. Aliás, a reeleição dos presidentes na Associação Comercial tem se tornado rotina desde quando foi alterado o estatuto que previa mandato de dois anos para a diretoria.





Italianos

A Associação Italiana também elegeu a sua nova diretoria. A nova presidente que toma posse nesta semana é Izabel Enedina Magri Leite. Ela substitui no cargo o advogado Aldevir Brunini.





Rotary

Os quatro clubes de Rotary, mais Interact e Rotaract, empossam os seus presidentes em cerimônia festiva marcada para o próximo sábado, dia 6, no Votuporanga Clube.





Os presidentes

Edivam Irineu Munhoz Sanches assume o Rotary Clube; Marcelo Mamone vai presidir o Rotary 8; Rosely Maria Eleutério Rodrigues vai comandar o Rotary “Novo Milênio” e Luciana Maria Gossn Garcia vai presidir o Rotary “Novas Gerações”. No Rotaract a presidência estará a cargo de Sharlisson Madeira Coelho de Souza e no Interact, Gabrielly Figueiredo Martins.





Cardoso

Em sessão marcada para a noite de amanhã, segunda-feira, dia 1º, a Câmara Municipal de Cardoso vai apreciar documentação com avaliação médica que libera o prefeito licenciado Tucura para reassumir o seu cargo na Prefeitura Municipal. O prefeito estava licenciado em vista de tratamento médico após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral).





Mônica

Quem está respondendo pelo Executivo de Cardoso é a vice-prefeita Mônica Garcia (filha do saudoso ex-prefeito Antonio Fernandes Garcia). Mônica procedeu uma série de mudanças na estrutura administrativa da Prefeitura. A volta de Tucura é o assunto na cidade.





Bebidas

A venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol continua em debate. Agora é o deputado estadual Itamar Borges (MDB) que defende a legalidade do projeto de lei que libera e regulamenta o consumo de bebidas nas praças esportivas.





Apoio

O deputado Itamar foi buscar apoio do secretário estadual de Turismo, Vinicius Lummertz, contra parecer da Procuradoria-Geral do Estado que considerou a proposta inconstitucional.





Aqui,

A diretoria do CAV, anteriormente, manifestou-se favorável ao consumo de bebidas no estádio quando um projeto nesse sentido tramitou pela Câmara Municipal. Seria mais uma fonte de renda para o clube. No entanto, na época, o projeto foi rejeitado com pressão de entidades que condenam o consumo de bebidas alcoólicas.





Para entender:

Chega ser uma incoerência a proibição de consumo de bebidas alcoólicas nos estádios quando o público comparece para assistir jogos da “Copa Itaipava”. Pode isso?





Medalha

A sexta-feira passada foi de homenagem ao ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. Ele recebeu a maior honraria do Estado de São Paulo, a Medalha Ordem do Ipiranga, no grau Grã-Cruz, das mãos do governador João Doria (PSDB).





