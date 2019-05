Anote Aí

publicado em 26/05/2019

Aviso aos navegantes

Nessas mudanças que o governador João Doria (PSDB) está processando na estrutura administrativa do Estado de São Paulo, dois nomes de Votuporanga entram no radar do Palácio dos Bandeirantes para ocupar cargo de destaque na equipe no governo. Um deles é o Valter Trindade e o outro é o Osvaldo Carvalho. Ambos no guarda-chuva do deputado Carlão.





Valter Trindade

Walter Trindade, o Valtinho da Saev, vem sendo sondado já há tempo pelo governo. Ele foi o braço direito do prefeito Geninho Zuliani (DEM), na Prefeitura de Olímpia, na época por uma indicação do então deputado federal e hoje vice-governador Rodrigo Garcia (DEM). Com o aval de Garcia e a recomendação do deputado Geninho, Valtinho é a bola da vez em SP.





Recuo

Na verdade, Valter Trindade já estaria até escalado para um alto posto administrativo na Secretaria de Justiça. O problema maior é que ele não quer sair de Votuporanga. Aposentado como gerente da CESP e com a vida tranquila, fica difícil tirar o Valtinho do seu sítio em Álvares Florence.





Osvaldo

Já com o Osvaldo de Carvalho da Silva a situação é bem diferente. Ele está aposentado e tem uma larga experiência administrativa pelos seus anos de trabalho na Coacavo. Apaixonado pela política com um currículo de vereador e candidato a deputado e prefeito, Osvaldo hoje está a serviço do deputado Carlão Pignatari.

Regional

Com este currículo, vontade política e disponível no mercado, Osvaldo Carvalho passou a ser um nome para assumir um posto na regional de governo em São José do Rio Preto. A sua nomeação pode pintar a qualquer momento.

Reconhecimento

Tanto o Valtinho quanto o Osvaldo têm história de trabalhos bem-sucedidos. Na passagem deles por cargos públicos ou privados, acumularam experiências e saíram em alta. Se vão aceitar ou não o convite do governo é uma outra história. Mas ambos têm atestado de competência, e as suas indicações demonstram um reconhecimento.





É hoje!

Mudando de assunto, o Brasil está de olho na movimentação de protesto neste domingo. A expectativa é de sentir a força de apoio ao presidente Bolsonaro. Há quem diga que a participação popular no manifesto de hoje poderá influenciar (ou não) na votação de projetos de interesse do governo, como o caso reforma da Previdência.





Aqui,

Em Votuporanga, como anunciado, o ato de protesto acontece na Concha Acústica a partir das 14h. O manifesto deverá reunir dirigentes políticos do PSL (partido do presidente) e simpatizantes do governo. Aparentemente, a cidade não se mostra mobilizada para o evento.





Candidaturas

Cresce o número de pessoas que opinam (e até apostam) que o prefeito João Dado (SDD) vai para a reeleição. Esse tem sido um assunto frequente nas rodas políticas. Até mesmo alguns que duvidavam da sua disposição de disputar mais um mandato já estão mudando de ideia. Para eles, Dado tem demonstrado sinais que pode continuar na política.





O vice

Também ninguém dúvida das pretensões do atual vice-prefeito Renato Martins (DEM). Engana-se quem aposta que ele vai “pendurar as chuteiras”. Reservadamente, tem dito que “se o vento soprar favorável” ele vai continuar fazendo política. Só não se sabe se no seu projeto pessoal está inserido continuar no cargo de vice.





Inimaginável

O que pouca gente acredita é que possa haver um confronto nas urnas entre o Dado e o Junior Marão. Falam que lá na frente eles se acertam. Enquanto isso, o deputado Carlão assiste de camarote, sem esconder um “trunfo” nas mãos. O Osvaldo Carvalho jura que será candidato em qualquer circunstância. E se diz protegido para não levar rasteira.





Tanabi

O vice-governador Rodrigo Garcia (DEM) participa nesta segunda-feira, dia 27, da cerimônia de sorteio de 184 casas da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) em Tanabi. A cidade é terra natal do vice-governador.





Dubai

O governador João Doria anunciou nesta semana a abertura de escritório de governo de São Paulo em Dubai, nos Emirados Árabes. A intenção é captar recursos e investimentos para São Paulo a partir de fevereiro de 2020.





De saída:

A festa de Fernandópolis foi o destino de muita gente neste fim de semana. Por tradição, a Exposição da vizinha cidade é o maior evento regional daquela natureza. Isso ninguém contesta.