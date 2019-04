Anote Aí

publicado em 14/04/2019

A volta do

que não foi

Ao deparar com o assessor de gabinete Luciano Viana, sexta-feira, na inauguração do novo consultório municipal, no Jardim das Carobeiras, o repórter Daniel Castro, deste jornal, se surpreendeu e perguntou: “você voltou, Luciano? Mais surpreendente ainda foi a resposta: “Como voltou? Eu nem saí!”.

Recordando

Recentemente, envolvido num processo judicial que comprometia a administração do prefeito João Dado, o assessor Luciano Viana pediu exoneração do cargo num gesto plausível como ético até para facilitar a defesa do Executivo. A Justiça desconsiderou o pedido de liminar sobre o caso, numa medida favorável ao prefeito. Mas, para todos os efeitos, Luciano estaria “fora”, já que havia sido publicado o seu pedido de exoneração do cargo.





Ativo

Luciano marcou presença ao lado do prefeito no descerramento da placa inaugural do novo consultório médico, conforme mostra a foto estampada em primeira página na nossa edição de ontem.





Encarnação

Embora tenha trocado o cargo de secretária da Educação para o posto de pró-reitera da Unifev, a professora Encarnação Manzano continua em alta no governo de João Dado. Isto pode ser comprovado, diante da recepção que ela encontrou ao representar a instituição de ensino na inauguração do novo consultório médico. Teve até direito a discurso.





Sem surpresa

O tratamento dispensado à Encarnação pelo prefeito que, pessoalmente, recomendou ao protocolo que lhe desse honra de ocupar o espaço reservado às autoridades, durante aquele ato, não é nenhuma novidade. A professora sempre foi muito bem acolhida na atual administração.





Osvaldo

Outra personalidade presente no ato inaugural do consultório, na sexta-feira, foi o ex-presidente da Câmara, Osvaldo Carvalho. Na oportunidade, ele estava representando o deputado estadual o Carlão Pignatari (PSDB). Como não poderia deixar de ser, a representação foi saudada também no discurso do prefeito.





A Câmara

A cerimônia de inauguração do consultório médico teve como representante da Câmara Municipal o vereador Antonio Carlos Francisco (SD). A ausência do presidente Meidão gerou especulação, uma vez que ele é o autor do projeto de denominação do consultório inaugurado, homenageando como “patrono” o saudoso dr. João Carlos Botelho de Miranda.





Novo hospital

Mudando de assunto, mas ainda falando da área da saúde pública, tramita na Câmara em Rio Preto um projeto que cria um hospital municipal na zona norte da cidade. Em Votuporanga, o ex-prefeito Atílio Pozzobon defende a criação de mais um hospital público na zona sul, a exemplo do que existe hoje, construído por ele, no Bairro Pozzobon.





Pinato

O deputado federal Fausto Pinato (PP), de Fernandópolis, criticou o chanceler Ernesto Araújo pelas declarações do ministro das Relações Exteriores de que militares russos deveriam deixar a Venezuela. Segundo Pinato, Moscou não gostou do pitaco de Araújo e ameaça retaliar as exportações brasileiras.





Com autoridade

Pinato dirigiu-se ao ministro Ernesto Araújo na condição de presidente da Comissão de Agricultura da Câmara e da Frente Parlamentar dos Brics, bloco econômico no qual estão inseridos Brasil e Rússia.





Deu um pito

Pelas redes sociais o deputado Pinato postou: “o ministro precisa se ater mais à responsabilidade e seriedade exigida pelo cargo que ocupa e evitar externar posições ideológicas exacerbadas que, até agora, só têm contribuído para abalar a nossa relação com outros países, impactando diretamente no agronegócio e na nossa economia”, comentou.





Vagas de Medicina

Repercute notícia de que a Universidade Brasil, campus de Fernandópolis, e a Fundação Educacional de Assis estão sendo investigadas pelo caso de vendas de vagas para o curso de Medicina.





De saída:

Em Fernandópolis, houve uma ação, na sexta-feira, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão de documentos na Universidade. Segundo a nota, alguns funcionários, além de outras pessoas da cidade, foram levados para prestar depoimento na Seccional de Polícia.