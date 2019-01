Anote Aí

publicado em 13/01/2019

É daqui

Está nas mãos de um votuporanguense uma missão a nível de Brasil: o comando de Proteção Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O major Olivaldi Alves Borges de Azevedo, nascido em Votuporanga, acaba de ser nomeado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.





Missão

O major Olivaldi está há 25 anos na Polícia Ambiental e tem qualificação superior para o exercício do cargo. Cabe a ele, entre outras atribuições neste país, a fiscalização do desmatamento da Amazônia, a pesca ilegal e o combate a destinação irregular de resíduos sólidos e do tráfico de animais silvestres.





Inovação

Em entrevista, o major Olivaldi disse que vai investir na fiscalização pelas redes sociais no combate a comercialização de animais silvestres. Para isso, pretende criar ferramentas como robôs virtuais, para auxiliar na identificação de internautas que cometem os crimes usando o Facebook, Instagram e Twitter.





Boa sorte

Assim como outros votuporanguenses que galgaram alto postos no governo e no empresariado brasileiro, estamos na torcida para que o major Olivaldi seja muito feliz na sua gestão. É mais um que eleva o nome da nossa terra.





Mejan

E já que o assunto é meio ambiente, estamos recebendo na redação os calendários de mesa distribuído pela empresa Mejan Ambiental. O brinde é uma rotina de todo ano e quando não chega a gente sente falta. Um abraço aos amigos Nélson e Erivelto Mejan, da conceituada empresa que é modelo para toda a região.





Copinha

O Cavinho, como é chamado o time sub-20 da Votuporanguense, despediu-se da Copa São Paulo ao perder para o Guarani, de Campinas, na última sexta-feira. Além da participação do clube local, é preciso valorizar o fato de Votuporanga ter sido uma das sedes da competição.





Casa cheia

Os jogos disputados em Votuporanga tiveram a presença de grande público e uma boa repercussão com a transmissão de partidas pela TV. É preciso reconhecer que sediar uma fase da Copinha tem alto custo que é bancado pela Prefeitura.

Pelo caminho

Outros municípios da região como Fernandópolis, Tanabi, Rio Preto e Novo Horizonte fizeram apenas um ano e descartaram nas edições seguintes. Votuporanga vem se mantendo graças ao empenho do secretário de Esportes, o Mineiro, e o pessoal do CAV com o sinal verde do prefeito João Dado.





Visita

A Arena “Plínio Marin” virou referência para os municípios que querem tirar os seus estádios de futebol do centro da cidade e construir modernas praças esportivas. Este foi o motivo da visita do prefeito de Lençóis Paulista, sexta-feira, em Votuporanga.





Recepção

Recepcionados pelo secretário de Esportes, José Ricardo Rodrigues da Cunha, o Mineiro, o prefeito de Lençóis Paulista (região de Bauru) percorreu a Arena “Plínio Marin” para se inteirar de detalhes da construção. Cá entre nós, é uma empreitada gigantesca. O prefeito tem que ter arrojo.





Batendo de frente

Mudando de assunto, a deputada estadual Beth Sahão (PT), de Catanduva, está acusando o governador de SP, João Doria (PSDB), de não cumprimento de promessa de campanha. É que Doria havia prometido que colocaria as delegacias de Defesa da Mulher para trabalhar 24 horas por dia em todo o Estado. Mas...

Veto

A deputada do PT está pê da vida com o governador porque ele vetou o projeto dela aprovado na Assembleia Legislativa com a mesma finalidade. Beth Sahão expôs a sua revolta pela decisão do governador na última sexta-feira.





De olho