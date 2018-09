Anote Aí

Despedida

Celso Luiz Alves dos Santos deu o tom de despedida do cargo de presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, ontem, ao inaugurar as obras construídas por meio de um convênio com a Associação Beneficente “Irmão Mariano Dias”, que é dirigida pelo Cuin.









Emoção

O presidente precisou conter lágrimas ao falar das obras realizadas em convênio com as entidades. E não chorou sozinho. Pessoal ligado à Fundação e que dividiu com ele o trabalho realizado também se emocionou. Dirigentes de entidades beneficiadas e alguns representantes de segmentos da comunidade também estavam comovidos.









Missão cumprida

Celso Alves dos Santos tem a consciência do dever cumprido. Ele deixa a Fundação Educacional num patamar histórico. Realizou todas as obras previstas para o seu mandato, celebrou convênio com 18 entidades filantrópicas, fato que repercutiu positivamente em toda a comunidade e, no campo educacional, conquistou a nota máxima (5) na avaliação do MEC.









Bola nas costas

Mas nem tudo foram flores na sua gestão. Ele não nega que encontrou sérios desafios impostos por lideranças políticas da cidade que prejudicaram o seu trabalho. A sua sucessão não será como ele desejava, embora tenha cedido para um consenso e formação de chapa única.

Melhor caminho

A eleição da nova diretoria em chapa única, marcada para esta segunda-feira (1º), pode não agradar a todos da atual diretoria, mas foi o melhor caminho encontrado para evitar um “racha” entre os principais dirigentes compostos no Conselho de Curadores. Podem permanecer algumas feridas que tendem a ser cicatrizadas com o tempo.









O novo presidente

O dr. Celso que será eleito amanhã é o advogado Celso Penha Vasconcelos, que já teve uma experiência na Unifev como professor e coordenador do Curso de Direito, além de membro curador indicado na época pelo Lions “Brisas Suaves”. Ele está saindo de uma boa gestão na presidência da Associação Comercial e faz parte também da diretoria da Santa Casa. Entidades em que lhe dão respaldo para assumir uma outra empreitada.









Tocando a bola

Celso Penha tem jogo de cintura para costurar possíveis rugas, arranhões e cotoveladas que sobraram nos bastidores nos últimos dias que antecedem as eleições. De Celso pra Celso, a Fundação Educacional caminha na esperança de que a instituição de ensino continue avançando como modelo de um polo Educacional respeitável na região Noroeste Paulista. E tem que ser assim.









É hoje

Mudando de assunto, um evento social de grande porte tende a reunir na noite de hoje as principais lideranças políticas da região. Há quem diga que vai faltar eleitores para tantos candidatos. Mas todos querem experimentar um pedacinho do bolo para adivinhar em quem o aniversariante vai votar. Depois eu conto.





João Garcia

Ontem, no final do expediente, passou pelo jornal A Cidade, o candidato a deputado federal pelo PRB João Garcia. E com ele o seu irmão Gustavo e o coordenador de campanha Paulo Guerche. Motivação é o que não falta para esta reta de chegada nas eleições.









Bolsonaro

Perguntado ao João Garcia como ele vê a reação dos eleitores de Votuporanga com relação aos presidenciáveis, disse que Bolsonaro é o nome mais ouvido. Contudo, não esconde que tem encontrado também votos para Haddad, Alckmin e Ciro Gomes. “Mas a diferença prol Bolsonaro é muito grande”, opina.









Riolândia

João Garcia cumpre agenda de campanha hoje em Riolândia. Ele aposta que lá a sua campanha está tendo uma grande aceitação. Ele aponta o trabalho da sua equipe em outros centros, inclusive São Paulo, mas é “daqui, onde moro, que espero a maior votação”.









