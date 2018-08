Anote Aí

publicado em 07/08/2018

Desfile

O desfile cívico programado para amanhã, dia 8, às 9h, se constitui no ponto alto da festa de aniversário da cidade. A atração foi resgata pelo prefeito João Dado já no ano passado e com aprovação do público. A tendência é ser um grande sucesso.





Mudanças

Ainda num passado recente, a Exposição Agropecuária e Industrial com os seus shows artísticos era considerada o máximo da festa da cidade. Esse tempo passou, o recinto da festa ficou distante da cidade e as últimas tentativas com a Expô Fisav não tiveram o resultado esperado.





Atração

Sem a Expô ou qualquer outro atrativo, o desfile volta a ser o ponto alto com os seus carros alegóricos, fanfarras e bandas marciais. As autoridades convidadas, a exemplo do ano passado, vão ocupar o palanque armado na entrada da Concha Acústica.





Falando nisso,

O recinto da Expô e a Arena “Plínio Marin” perderam público por ficarem distante da cidade. O que mais tem sentido é o futebol. Já não se tem tanta convicção que é a falta de cobertura da arquibancada que tem afastado o público da Arena. Já falam que é a distância.





615

Este foi o número de torcedores presentes no sábado passado para ver o jogo diante do C.A. Penapolense. Desses, 555 são pagantes, o que proporcionou uma arrecadação de R$ 7.520,00. Muito longe dos quase 2.000 torcedores que compareciam nos jogos no velho Estádio “Plínio Marin”.





Fanáticos

Esse número de torcedores é basicamente o que tem predominado nos jogos da Alvinegra. Sem o prestígio do público, fica muito difícil tocar o futebol profissional. A diretoria tem reclamada também que perdeu alguns patrocinadores importantes nesse ano. Assim, fica difícil.





Goleada

No campo de jogo a situação é bastante favorável. O time estreou na Copa Paulista aplicando uma goleada no adversário: 5 a 0. No próximo domingo, o time local joga fora, contra o Novohorizontino, em Novo Horizonte. É um jogo para comprovar o potencial do time





Renovação

Falando em política, na convenção do partido Novo deste fim de semana em SP, o candidato a presidente João Amoedo fez pose ao lado de um carro Brasília alaranjado, as cores do partido. E tinha os seguintes dizeres: “Vamos renovar Brasília”.





Bolsonaro

A entrevista concedida pelo candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL) à Globonews, na semana passada, bombou na internet. Ele é um dos líderes nas pesquisas de intenção de votos. Prós e contra a sua candidatura se “gradearam” na internet.





Atleta

Maurren Maggi, atleta olímpica e ganhadora da medalha de ouro no salto em distância dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, é uma das candidatas ao senado pelo PSB, partido que tem como candidato ao governo do Estado, o atual Márcio França.





Zuzinha

O outro candidato ao senado, na chapa de Márcio França, é o vereador paulistano Mário Covas Neto (Podemos), o conhecido Zuzinha.





Militares

É ora e vez dos militares nas eleições. Além do Capitão da reserva Jair Bolsonaro (PSL) como candidato a presidência, nota-se preferência pelos vices militares. O candidato a governador de SP Márcio França escolheu a Coronel Eliane Nikoluk (PTB), a primeira mulher a comandar a PM no Vale do Paraíba. Já o candidato do MDB, Paulo Skaf, também chamou de vice uma tenente Coronel da PM, Carla Basson.





Sérgio Moro