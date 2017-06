Anote Aí

publicado em 14/06/2017

Seria estratégia?

Assim, de cada dez pessoas ouvidas sobre o assunto, dez apostam num lançamento de candidatura de última hora. E, ainda, argumentam que ele está usando de uma estratégia para não ser assediado desde agora por aqueles que buscam tirar proveito dos candidatos. O tempo é soberano da verdade. É bom aguardar.





Abrindo caminhos

Aos poucos o prefeito João Dado vai se recompondo do fantasma dos portões que infernizou os últimos meses da administração. A liberação dos imóveis antigos (anterior a 2011) ajudou muito a serenar os ânimos mais exaltados. Sobrou para as novas construções, principalmente, do residencial Belo Horizonte, construído recentemente.





Ponto positivo

Por outro lado, começam a pipocar aspecto positivo da atual administração. Diga-se de passagem, o equilíbrio financeiro, com o pagamento das contas em dia, é sempre o mais lembrado quando se propõe a analisar a gestão do prefeito João Dado. A tempestade está passando.